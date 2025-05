Offensive agro-pastorale et Halieutiques : Du matériel et des intrants d’une valeur de 104 milliards F CFA pour le monde rural

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a procédé à la remise de matériel et d’intrants agro-pastoraux et halieutiques, d’un coût global de 104 milliards de F CFA, au ministère de l’Agriculture, au profit du monde rural. C’était en début de matinée de ce jeudi 22 mai 2025 à Bobo-Dioulasso. Ce geste vient après une première remise du genre l’année dernière, qui avait coûté 77 milliards de F CFA. Ce matériel devrait permettre aux producteurs d’améliorer conséquemment les rendements de leurs productions, de diminuer la pénibilité de leur travail, et par ricochet, l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire au pays des hommes intègres dans un proche horizon. Plus de détails sur l’activité dans nos prochaines publications.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com