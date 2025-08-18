Office national de la Sécurité routière : l’Antenne régionale de l’Ouest ouvre ses portes pour renforcer la sécurité routière

L’Office national de la sécurité routière (ONASER) a inauguré, jeudi 14 août 2025, sa toute première antenne régionale, basée à Bobo-Dioulasso. Cette antenne, qui couvrira l’Ouest du Burkina Faso, notamment les régions du Bankui, du Djôrô, du Guiriko, des Tannounyan et du Sourou, est installée dans un bâtiment R+3 loué, doté de plusieurs bureaux et d’une salle de conférence. Elle s’inscrit dans une dynamique de renforcement territorial et de proximité avec les usagers.

Bobo-Dioulasso abrite désormais la toute première antenne régionale de l’Office national de la sécurité routière (ONASER). La cérémonie d’ouverture officielle s’est tenue, jeudi 14 août 2025. Cette ouverture intervient dans un contexte où le pays enregistre, chaque année, en moyenne plus de 23 000 accidents de la circulation. L’objectif est de rapprocher l’institution de la population pour lutter efficacement contre l’insécurité routière. L’Antenne de l’Ouest va couvrir les régions du Bankui, du Djôrô, du Guiriko, des Tannounyan et du Sourou.

Elle va avoir pour mission de renforcer la coordination des actions de prévention et de contrôle, de mener des campagnes de sensibilisation ciblées et de rapprocher les services de sécurité routière des populations. « L’Antenne est un outil stratégique dans la lutte contre l’insécurité routière, en synergie avec les Forces de défense et de sécurité, les Volontaires adjoints de sécurité, les acteurs du transport et les communautés », a affirmé la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté, représentant le ministre de la Sécurité à l’ouverture de cette antenne régionale.

Selon elle, sa mission va être, notamment de coordonner les actions de prévention et de contrôle dans cette partie du Burkina Faso, de mener des campagnes de sensibilisation adaptées aux réalités locales, de renforcer la collaboration avec les collectivités territoriales pour une meilleure gestion du trafic et de faciliter l’accès des usagers aux services de sécurité routière, sans avoir à se déplacer à Ouagadougou.

Réduire significativement le nombre et la gravité des accidents

Le chef d’antenne, Edouard R. Ouédraogo, a exprimé sa reconnaissance aux autorités pour la confiance placée en lui. Conscient de la portée historique de cette première antenne régionale, il a promis de « mettre tout en œuvre pour réduire significativement le nombre et la gravité des accidents dans l’Ouest du Burkina Faso ». M. Ouédraogo a également insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective autour de la sécurité routière, qui « concerne et intéresse tout le monde ».

Il s’est engagé à œuvrer non seulement pour la préservation du patrimoine routier national, mais aussi pour la fluidité du trafic dans toute la zone couverte par l’antenne. Présent à la cérémonie, le président de la faîtière des transporteurs de la région du Guiriko, Touré Mahamadou, a salué l’ouverture de cette antenne, fruit d’un combat de longue date des acteurs du transport. « Cela va faciliter le partenariat qui existe entre l’ONASER et le monde du transport », a-t-il déclaré.

A l’en croire, les démarches administratives qui nécessitaient auparavant un déplacement à Ouagadougou pourront désormais être réglées sur place. « Avant, pour régler les problèmes de papiers ou les cartes grises égarées, il fallait monter à Ouaga. Désormais, tout pourra se régler ici », a-t-il souligné. En plus de faciliter le traitement des formalités liées à la sécurité routière, l’antenne de Bobo-Dioulasso contribuera, selon lui, à réduire le nombre d’accidents grâce à un travail de proximité avec les transporteurs, chauffeurs et usagers de la route.

« Notre pays repose sur le transport et, avec l’ONASER sur place, on pourra travailler ensemble pour faciliter la circulation des biens et services et sauver des vies », s’est réjoui le président de la faîtière des transporteurs.

Noufou NEBIE