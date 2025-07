Opération Mana-Mana: le théâtre populaire Désiré Bonogo renait pour l’éclat de la culture burkinabè

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé une journée de salubrité dénommée « opération Mana-Mana » du théâtre populaire Désiré Bonogo, samedi 26 juillet 2025 à Ouagadougou.

La réhabilitation des infrastructures du théâtre populaire Désiré Bonogo, situé au quartier Goughin de Ouagadougou est une dynamique enclenchée par le Ministère de la communication de la culture, des arts et du tourisme (MCCAT). Dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de la promotion de la culture burkinabè, le département a initié une journée de salubrité dénommée « opération Mana-Mana », samedi 26 juillet 2025 à Ouagadougou. Haut lieu de diffusion artistique et symbole de l’engagement culturel de la Révolution d’août 1983, le théâtre populaire Désiré Bonogo a accueilli du beau monde venu assainir l’espace.

Le ministre la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a confié que l’opération de salubrité est le précurseur d’un projet gigantesque. « Nous avons l’ambition de réhabiliter cette infrastructure, de créer toutes les conditions nécessaires pour permettre aux acteurs de la culture d’avoir un haut lieu de production, de résidence et de diffusion des œuvres d’arts », a-t-il révélé. Le ministre Ouédraogo s’est réjoui de l’engagement de toutes les couches sociales dans la réhabilitation du théâtre populaire. Il a mentionné que depuis un certain temps, le sentiment patriotique ne fait que grandir dans le cœur des Burkinabè. « J’ai constaté ces derniers temps que des commentaires malintentionnés ont proliféré sur les réseaux sociaux, réduisant ainsi les actions de « Faso Mêbo » à la confection des pavés. Mais nous leur disons qu’ils se trompent énormément car « Faso Mêbo » va au-delà de la confection des pavés », a-t-il rassuré. Le porte-parole du gouvernement a expliqué qu’aux alentours du stade du 4-Août de Ouagadougou et de l’hôpital de Pala à Bobo-Dioulasso, les infrastructures routières qui sont en train d’être réalisées sont l’œuvre de « Faso Mêbo ».

Construire la Nation à travers la culture

« Nous vous invitons donc à vous mobiliser toujours pour apporte votre contribution à Faso Mêbo, chaque fois que cela sera nécessaire », a-t-il lancé.

Le coordonnateur de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé a exprimé toute sa satisfaction pour l’intérêt que la population porte à l’initiative. Le commandant Sakandé a loué l’idée d’assainir les lieux de rencontre culturel, miroir de l’identité culturelle de tous les Burkinabè.

Pour le directeur général de Faso Tourisme Sulaiman Kagoné, le théatre populaire est un espace symbolique, car il a été auparavant un carrefour du monde artistique et culturel. « C’est un lieu qui accueille de grands évènements comme « Dialogues de corps », « danse Afrique danse » qui faisaient la fierté du Burkina dans le domaine de la danse contemporaine », s’est-il souvenu. L’acteur-comédien Joseph Baowendpouiré Tapsoba « alias Chocho » a confié que la réhabilitation du théâtre populaire représente pour lui, le réveil de la culture. « Nous allons construire la Nation à travers la culture. Si nous laissons nos lieux de culture sales, c’est que notre culture est sale. Mais si nous essayons de les rendre propres, ça veut dire que notre culture sera rayonnante », a-t-il poursuivi. Une plantation d’arbres a mis fin à l’opération Mana-Mana au théâtre populaire Désiré-Bonogo.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)