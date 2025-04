Ouagadougou : elle enlève et séquestre une fillette pendant plus de 5 ans

La Division des Investigations Criminelles (DIC) de la Police Nationale, grâce à une dénonciation anonyme, a interpellé, dans une zone hors lotissement de la ville de Ouagadougou, une présumée auteure d’enlèvement et de séquestration d’une fillette (O.D).

Les faits remontent au 1er octobre 2019, jour de rentrée des classes. Ce jour-là, le père de O.D l’avait déposé le matin à l’école. C’est lors d’une randonnée que la présumée auteure va apercevoir O.D, âgée de 5 ans, non loin de son école primaire. Celle-ci va prendre O.D et la conduire chez elle à l’aide de sa bicyclette. Elle gardera ainsi O.D chez elle séquestrée pendant deux ans, jusqu’en 2021, avant de s’afficher avec elle en public. C’est lorsque O.D a atteint l’âge de 11 ans et demi que sa bourrelle l’inscrira à l’école au CP1.

Grâce à la collaboration des citoyens, les investigations menées ont permis de retrouver les parents biologiques de O.D, cela après plus de cinq ans de séparation.

La Police Nationale remercie toutes les bonnes volontés et salue le sens élevé de civisme et l’esprit de collaboration de tous les citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par ailleurs à poursuivre dans la même dynamique tout en continuant toujours de dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

