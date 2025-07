La Police nationale a arrêté trois groupes de présumés délinquants qui s’adonnaient entre autres aux actes d’agression à main armée, vol et recel d’engins à deux roues et de billets de banque contrefaits. Ils opéraient dans la ville de Ouagadougou et ses environs. Ces présumés malfrats ciblaient des personnes soupçonnées de posséder de fortes sommes d’argent et celles ayant des vélomoteurs de grande valeur. Il est à noter que l’un des groupes est à l’origine de la mort de plusieurs personnes et des préjudices financiers de plus de 500.000.000 FCFA.

#Sidwaya.info