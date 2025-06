Ouagadougou : le PDG des caves POULMA rénove les locaux de la Cellule Stupéfiants et Mœurs de la Section de Recherches

La Cellule Stupéfiants et Mœurs de la Section de Recherches de la gendarmerie de Ouagadougou a officiellement inauguré, ce mardi 3 juin, ses locaux fraîchement rénovés, grâce au soutien engagé de Sa Majesté le Wogdgo Razang Naaba Poulma, PDG des caves POULMA, fervent défenseur des causes nationales.

En effet, les locaux de cette sous-unité de Gendarmerie spécialisée dans la lutte contre la drogue et la protection des mœurs étaient dans un état de délabrement, rendant difficiles les conditions de travail du personnel surtout en période d’hivernage. C’est ainsi qu’animé d’un esprit patriotique et conscient que la sécurité est l’affaire de tous, le PDG des caves POULMA n’a pas hésité à répondre au besoin pressant de réhabilitation du cadre de vie du personnel de la sous-unité.

Il a gracieusement pris en charge tous les travaux de réfection dont le montant est estimé à 49.487.380 francs CFA. En outre, il a équipé les bureaux en mobiliers et offert un ordinateur et deux motocyclettes à la Cellule Stupéfiants et Mœurs.

Le Colonel YAGUIBOU Issa, Chef d’Etat-Major Adjoint de la Gendarmerie Nationale, qui a représenté le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie à cette cérémonie, a remercié le donateur pour son engagement désintéressé en faveur de la sécurité. Il a par ailleurs souhaité que ce bel exemple de participation citoyenne à la lutte contre l’insécurité fasse tache d’huile au sein de la population.

S’adressant aux gendarmes de la Cellule Stupéfiants et Mœurs, le colonel YAGUIBOU les a invités à continuer à servir avec dévouement et honneur pour le bien-être des populations.

Gendarmerie nationale du BF