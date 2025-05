Paludisme en Afrique: Speak Up Africa mobilise le secteur privé pour éliminer

Speak Up Africa, en partenariat avec le REMAPSEN a lancé, le 13 mai 2025, à Abidjan, le Fonds Voix EssentiELLEs pour l’élimination du paludisme en Afrique. Cet événement majeur, organisé en amont du Forum des médias 2025, a été précédé d’une conférence de presse élargie aux membres du réseau, afin de mobiliser les acteurs médiatiques autour de cette initiative panafricaine.

À Abidjan, en marge de l’Africa CEO Forum, l’organisation panafricaine Speak Up Africa a tenu une conférence de presse dans le cadre de son projet Voix EssentiELLEs, axée sur la mobilisation du secteur privé pour l’élimination du paludisme en Afrique. Cette rencontre a marqué le lancement du chapitre francophone de la campagne “Changez l’histoire”, en partenariat avec le Partenariat RBM, l’Alliance des leaders africains contre le paludisme (ALMA) et Malaria No More UK. L’événement a également été l’occasion de dévoiler un rapport intitulé “Changez l’histoire, sauvez des vies : le rôle du secteur privé dans l’éradication du paludisme”.

Dans un contexte marqué par des déficits croissants de financement, l’année 2025 apparaît comme cruciale. Avec la reconstitution prochaine du Fonds mondial, l’appel est lancé au secteur privé africain pour s’engager plus activement.

Le rapport propose plusieurs axes d’engagement aux entreprises. Il s’agit de l’apport d’un appui financier ou matériel aux programmes nationaux de lutte contre le paludisme ; d’une ontribution à la reconstitution des ressources du Fonds mondial ; de l’intégration des conseils de lutte contre le paludisme afin de favoriser un plaidoyer multisectoriel et du soutien du Fonds Voix EssentiELLEs, qui finance les initiatives portées par les femmes et les communautés.

« Quand le secteur privé africain s’engage, le monde écoute », a souligné le Dr Michael Adekunle Charles, Directeur du Partenariat RBM. Il insiste sur la double opportunité : renforcer la santé publique et préserver la résilience économique du continent.

Le Fonds Voix EssentiELLEs vise à lever 4 millions de dollars d’ici 2030 pour promouvoir un financement souple, centré sur les femmes et les filles. Pour le ministre ivoirien de la Santé, Pierre N’gou Dimba, « des communautés en bonne santé sont la base d’économies florissantes ».

La directrice exécutive de Speak Up Africa, Yacine Djibo, rappelle que l’investissement dans les femmes génère des rendements économiques et sociaux considérables : « chaque dollar investi contre le paludisme peut rapporter jusqu’à 60 dollars ».

Une étude de 2024 estime qu’une réduction de 90 % de l’incidence du paludisme d’ici 2030 pourrait accroître le PIB africain de 126,9 milliards de dollars.

Enfin, un partenariat stratégique a été renouvelé avec Canal+ Côte d’Ivoire et le Programme National de Lutte contre le Paludisme. Canal+ a déjà offert plus de 1,5 million de dollars en temps d’antenne et appui logistique.

Basée à Dakar, Speak Up Africa continue de rassembler citoyens, dirigeants et entreprises pour construire une Afrique où santé et développement vont de pair.

Wamini Micheline OUEDRAOGO