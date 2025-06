Panier de Résilience alimentaire: les bénéﬁciaires du Plateau central ont reçu leurs kits

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a organisé une cérémonie de remise officielle des kits de microprojets aux ménages vulnérables bénéficiaires du panier de résilience, vendredi 20 juin 2025, à Boussé, dans la région du Plateau central.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques poursuit ses efforts pour garantir une sécurité alimentaire aux populations. En collaboration avec ses partenaires, il a mis en place la phase 2 du Programme de renforce- ment de la résilience à l’in- sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS). Dans le cadre de ce projet, des ménages vulnérables ont reçu des kits du panier de résilience.

La cérémonie de remise officielle a eu lieu, vendredi 20 juin 2025, à Boussé dans la région du Plateau central. Le représentant du ministre chargé de l’Agriculture, le chargé de mission Salia Koné, a expliqué que l’objectif est de permettre aux ménages vulnérables de restaurer progressivement leurs capacités productives afin de se passer de l’aide alimentaire au bout de trois années d’accompagnement et de vivre dignement. De l’avis de M. Koné, le panier de résilience est constitué notamment d’activités de production végétale et animale et génératrices de revenus.

« Le projet de résilience est composé d’un kit de résilience et d’un kit humanitaire », a-t-il précisé. Le représentant du gouverneure, le secrétaire général de la région du Plateau central, Ibrahim Boly, a salué le projet qui, selon lui, produira des résultats probants. Il a assuré que 75 ménages dans six régions bénéficieront de kits du panier de résilience, soit 60 sous-kits d’élevage et 15 sous-kits d’agriculture. Chaque ménage, a-t-il pour- suivi, sera doté d’un sous-kit agriculture constitué de 30 kilogrammes (kg) de semences de maïs, 16 kg de niébé, 550 kg d’engrais NPK, 200 kg d’urée pour emblaver 2 hectares (ha) de maïs et 1 ha de niébé.

Le projet salué

Puis d’ajouter que ce sont au total 45 ha qui seront labourés au profit des ménages. M. Boly a également précisé qu’en sus des intrants et du labour gratuit, chaque ménage de la composante élevage recevra un sous-kit élevage composé d’un noyau de reproduction (ovins, caprins ou porcins) dont 3 femelles, un mâle et du matériel de production pour construire un abri avec un encadrement technique des agents d’appui-conseils des directions régionales en charge de l’agriculture et de l’élevage. Les bénéficiaires, visiblement émus ont salué le projet.

L’un d’eux, Salfo Sawadogo, a confié qu’en plus du matériel agricole pour faciliter la production, il a reçu de la semence et de l’engrais. « Les mots me manquent, nous prions Dieu pour une bonne plu- viométrie sinon toutes les conditions sont réunies pour une bonne saison grâce à l’action du gou- vernement et de ses parte- naires », s’est-il réjoui.

La bénéficiaire Binta Sawadogo, quant à elle, a indiqué avoir reçu un sous- kit d’élevage. Elle a traduit sa reconnaissance au gouvernement et ses partenaires. « Je prendrai soin, conformément aux prescriptions des techniciens, du matériel reçu pour participer à l’amélioration de mes conditions de vie et de celles de ma communauté », a-t-elle déclaré.

Emmanuel BICABA