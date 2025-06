Parc de Lenovo à Tianjin : Quand la fabrication intelligente s’associe au développement vert

Sous l’impulsion des objectifs en faveur du développement vert, le parc de fabrication intelligente zéro carbone de Lenovo à Tianjin se veut être un modèle de transition écologique industrielle. Des technologies vertes ont été utilisées lors de la phase de conception du parc. En même temps, le parc intègre l’automatisation, l’IA et d’autres technologies intelligentes pour réduire les émissions de carbone sur l’ensemble du processus de production.

ZHAO Tianquan, Responsable de la fabrication Parc d’innovation Lenovo (Tianjin), a indiqué que Lenovo a conçu ce parc industriel comme un parc de référence intelligente alliant la fabrication, la recherche et le développement, l’expérimentation technologique et la démonstration numérique. Conçu selon les normes les plus exigeantes dès sa conception, ce parc incarne une usine-phare de la fabrication intelligente et un modèle d’usine zéro carbone écologique.

Dans le domaine de la fabrication intelligente, le parc industriel a réalisé des performances remarquables. En 2024, il a atteint une valeur de production industrielle de 10,6 milliards de yuans et un chiffre d’affaires de 35 milliards de yuans, avec une production annuelle dépassant 3 millions d’unités.

Dans ce parc industriel Lenovo, l’innovation intelligente se concrétise à travers un modèle de collaboration unique. Cette visite nous a montré que l’avenir de l’industrie repose sur l’interaction entre la technologie de pointe et un esprit d’entreprise audacieux.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français