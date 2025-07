Pays en développement sans littoral: « Il faut revoir le narratif et parler des potentialités des pays enclavés », dixit le ministre Karamoko Jean Marie Traoré

Au nombre des évènements spéciaux au programme de la conférence internationale sur le financement du développement, figure la réunion ministérielle des Pays en développement sans littoral ( PDSL), tenue ce mercredi 2 juillet 2025 à Séville.

Cette réunion a été le lieu pour les représentants des 32 PDSL, de passer en revue les défis de développement auxquels ils font face, et surtout de partager des stratégies et des visions pouvant concourir à relever ces défis.

A cette réunion, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a axé son intervention sur deux points.

Dans un premier temps, il a relevé la nécessité de mettre en avant les potentialités des pays qui n’ont pas accès à la mer, des potentialités qui sont d’ailleurs riches et nombreuses comme c’est le cas dans les pays de la Confédération AES.

<< Il faut changer le narratif sur les PDSL et les présenter comme étant des pays d’opportunités pour les autres pays du monde>>, martèle le chef de la diplomatie burkinabè, tout en expliquant que c’est de cette façon, que les pays enclavés pourront impacter la prise de décisions, qui leur permettront d’aller vers des investissements structurants et développer leurs économies.

Dans un second temps, le ministre Traoré a indiqué que le Burkina Faso soutient fermement la création de facilités internationales pour le financement des infrastructures, un meilleur accès aux financements concessionnels et climatiques, la restructuration adaptée de la dette, ainsi que la coopération Sud-Sud pour le transfert de technologies, et le développement des chaînes de valeur régionales indispensables à l’industrialisation des PDSL.

Il a enfin appelé à une coopération internationale refondée, inclusive et véritablement au service des peuples.

Il faut noter que les Pays en développement sans littoral (PDSL) font face à de nombreux défis liés à leur situation géographique, notamment en matière de commerce, de transport et de développement économique.

La situation des PDSL sera sur la table de la 3e conférence des Nations Unies consacrée à ces pays et prévue se tenir à Awaza au Turkménistan, du 5 au 8 août 2025.

DCRP/MAECR-BE