Peng Liyuan assiste à un événement sur l’amitié entre les jeunes chinois et américains

Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a assisté jeudi à l’événement Lien avec Kuliang : amitié de la jeunesse Chine-États-Unis 2025 et a prononcé un discours à l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger.

Mme Peng a également regardé une vidéo sur Lien avec Kuliang : Festival des chœurs de la jeunesse Chine-États-Unis 2025. Elyn MacInnis, fondatrice des Amis de Kuliang, et Luca Berrone, ami de M. Xi dans l’Iowa, ont partagé leurs souvenirs avec Kuliang, ainsi que leur expérience en matière d’échanges interpersonnels et de coopération locale entre la Chine et les États-Unis. Ils ont exprimé leur profonde affection pour la Chine et leur gratitude envers le président Xi pour son intérêt pour la jeunesse des deux pays. Ils ont également affirmé leur volonté de continuer à œuvrer pour le renforcement de l’amitié entre les deux pays.

Des jeunes représentants américains ont partagé leur expérience de leur visite en Chine et ont déclaré qu’ils étaient prêts à devenir des ambassadeurs de l’amitié de la nouvelle génération, en transmettant les grandes histoires d’amitié entre les deux pays.

Dans son discours, Mme Peng a déclaré que l’histoire centenaire de Kuliang et la profonde amitié que le président Xi entretient depuis plus de 40 ans avec ses vieux amis de l’Iowa incarnent l’amitié entre la Chine et les États-Unis.

Bien que les deux pays aient des histoires, des cultures, et des langues différentes, les peuples chinois et américains aiment leurs familles, sont bienveillants, amicaux, travailleurs et pragmatiques, ce qui signifie qu’ils sont parfaitement capables de devenir de bons amis et de partenaires, a-t-elle indiqué.

Depuis que le président Xi a proposé l’initiative chinoise visant à accueillir 50 000 jeunes Américains en Chine pour des programmes d’échange et d’étude sur une période de cinq ans, de nombreux jeunes américains ont été invités à visiter la Chine. En découvrant directement la réalité du pays, ils se sont liés d’amitié et ont écrit de nouveaux chapitres de l’amitié sino-américaine, a poursuivi Mme Peng.

Rappelant que la jeunesse représente l’avenir du pays, tout comme celui de l’amitié, Mme Peng a exhorté les jeunes à devenir les héritiers de l’amitié sino-américaine, ainsi que les promoteurs de la paix et de l’amitié. Elle les a également appelés à bâtir un pont d’amitié entre les deux pays, et à contribuer, par leur engagement, à un avenir plus radieux pour les deux nations.

Avant l’événement, Mme Peng a rencontré Elyn MacInnis et Luca Berrone, exprimant son appréciation pour leur dévouement à long terme à la cause de l’amitié sino-américaine. Elle les a encouragés de poursuivre leurs efforts actifs pour renforcer les échanges et la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Source / Photo : Xinhua)