Personnalités invitées au camp vacances Faso Mêbo: le triple Kundé d’or, Floby sur la scène

L’artiste-musicien Floby de son vrai nom Florent Belemgnégré, est la personnalité invitée de ce lundi 18 août 2025, au camp vacances Faso Mêbo.

Après la visite guidée des différents ateliers de formation, l’artiste-musicien a exprimé toute sa fascination face aux campeurs réunis pour échanger avec lui.

« Vous avez de la chance de recevoir cette formation qui vous permet de vous identifier à cette Nation, le Burkina Faso. Appartenir à cette Nation est une bénédiction et c’est à nous de construire ce pays. C’est pourquoi je vous appelle à la discipline, à la responsabilité, à l’intégrité, au patriotisme et à l’engagement pour la construction de cette Nation », indique l’artiste musicien aux campeurs.

De l’enfant dans la rue à la Star de la musique qu’il est devenu, Floby a conté à ces jeunes campeurs, qui l’ont en idole, son histoire, les secrets de sa réussite, les difficultés rencontrées dans sa carrière, son actualité et ses perspectives. Le triple Kundé d’or (2010, 2019 et 2025) salue la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a instruit l’organisation de ce camp vacances Faso Mêbo pour mouler les enfants aux valeurs chères à la Révolution progressiste populaire. Et comme il fallait s’y attendre, il a communié avec les campeurs en revisitant son répertoire musical, pour leur plus grand bonheur.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Les campeurs chantent

L’artiste musicien Amzy, est passé apporter sa touche au déroulement du camp vacances Faso Mêbo le lundi 18 août 2025 à Ouagadougou. Il a offert aux campeurs quelques instants d’ambiance culturelle et musicale.

Mais avant, l’artiste musicien a fait le tour des ateliers et a salué la vision du chef de l’Etat d’investir dans la vie des enfants à travers ce camp qui permet de leur inculquer des valeurs importantes pour la construction de la Nation.

Il a invité les campeurs au patriotisme, à se battre pour la Patrie et à développer l’esprit d’équipe.

Dans un spectacle à ciel ouvert, Amzy a passé en revue avec les campeurs certaines de ses chansons qui exaltent le patriotisme et la défense de la Patrie.

Direction de la communication de la Présidence du Faso