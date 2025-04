Police secours : « Sécurité S 24/7 » pour des villes plus sûres

Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le ministère de la Sécurité a lancé officiellement le concept « Sécurité S 24/7 », le jeudi 4 avril 2025, à Ouagadougou.

Créée en 2005, la Police secours s’est améliorée grâce à un nouveau système. Il s’agit du concept « Sécurité S 24/7 » qui a été officiellement lancé dans la matinée, du jeudi 3 avril 2025, à Ouagadougou. Aux dires du secrétaire général du ministère de la Sécurité, le commandant Ahmed Ouédraogo, c’est un nouveau format qui concilie la technique aux opérations. En effet, grâce à un système de vidéo protection, installé dans le cadre du projet SMART Burkina Faso, « Sécurité S 24/7 » permet, a-t-il expliqué, d’assurer la vidéo-protection des villes et d’accroître les capacités orga-nisationnelle et opérationnelle des forces de sécurité. La Police secours, a rappelé le commandant Ouédraogo, est généralement appelée en premier face aux urgences.

Et au regard de la diversité et la complexité des situations auxquelles elle pourrait être confrontée, il est impératif, selon lui, de lui fournir les outils les plus efficaces pour optimiser ses interventions et garantir la sécurité de ses agents. A cet effet, il a souligné l’apport d’un système de vidéo-protection moderne et performant tel que « Sécurité S 24/7 » qui, grâce à son réseau de caméras stratégiquement déployé dans les villes, agit comme des yeux supplémentaires pour les Forces de sécurité intérieure en général et en particulier pour la Police secours. « En cas d’appel d’urgence, les images des caméras situées à proximité du lieu de l’incident peuvent fournir des détails essentiels sur la nature de la situation », a-t-il détaillé. Par ailleurs, a souligné le SG, la vidéo-protection va contribuer significativement à la sécurité des agents en leur fournissant une vision claire de la situation avant leur engagement direct.

Un outil indispensable

De plus, « les enregistrements vidéo vont constituer un outil d’analyse et permettront de reconstituer le déroulement des événements, d’identifier les éventuels témoins et de recueillir des preuves objectives pour les enquêtes ultérieures ». Au regard des avantages qu’elle présente, la vidéo-protection, a résumé le commandant Ahmed Ouédraogo, est un outil indispensable qui permet aux unités sur le terrain de remplir leurs missions avec une plus grande efficience, de protéger les populations et de garantir la tranquillité des villes. « En dotant nos forces de l’ordre de cet atout majeur, nous leur donnons les moyens d’agir avec plus de précision, de rapidité et de sécurité, au service de l’ensemble des Burkinabè », a-t-il déclaré. Le déploiement du concept « Sécurité S 24/7 » a en outre été accompagné d’une restructuration qui s’est opérée à travers la réalisation de plusieurs postes de Police secours dans les villes où il opère à savoir Ouagadougou et Bobo- Dioulasso. Le sergent-chef de police, Abel Somé, chef du jour au poste de police secours du rond-point des Nations unies a confirmé l’importance de la mise en place de ces postes de secours. « Grâce à ces dispositifs, nous pouvons agir plus rapidement afin de secourir les personnes en détresse et intervenir en cas de troubles à l’ordre public », a-t-il apprécié. Il a rassuré que son poste, comme tous les autres, dispose d’un nombre conséquent d’agents pour mener à bien leurs missions. Toutefois, en termes de perspectives, le ministère de la Sécurité entend augmenter le nombre de postes pour plus d’efficacité et les implanter dans d’autres villes. A noter que ce concept a été développé grâce à l’appui de la République populaire de Chine.

Nadège YAMEOGO