Préparatifs des examens scolaires 2025 : le ministre Dingara se rassure dans les Cascades

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a effectué une sortie terrain dans la région des Cascades, vendredi 30 mai 2025. Cette visite vise, pour le ministre et son équipe, à se rassurer sur l’état d’avancement des préparatifs de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) et du concours d’entrée en 6e.

A quatre jours du lancement des épreuves écrites du Certificat d’études primaires (CEP), tout est fin prêt pour le top départ dans la région des Cascades. C’est l’assurance qu’a reçue le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, lors d’une visite terrain effectuée, vendredi 30 mai 2025, dans la région. En mode superviseur, le ministre, accompagné de son staff et du gouverneur des Cascades, est parti s’enquérir et se rassurer de l’état d’avancement des préparatifs de cet examen du primaire. De Banfora à Bérégadougou en passant par Sindou, le ministre Dingara a eu des face-à-face avec les différents acteurs. Il s’agit des encadreurs pédagogiques, des enseignants, des élèves ainsi que des Forces de défense et de sécurité (FDS). A Banfora, il a d’abord échangé avec le directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle des Cascades, Dari Anselme Dah et des encadreurs pédagogiques de la région avant de visiter une école primaire publique. Au cours de ce tête-à-tête, le directeur régional lui a fait le point des préparatifs et surtout des innovations dans l’organisation de cette session 2025 du CEP. M. Dah a, avant tout, remercié le ministère pour la qualité du dispositif organisationnel mis en place pour cette édition.

Chant en langues nationales

Comme innovations, il en a évoquées plusieurs. Il s’agit, entre autres, de l’amélioration du logiciel SIGEC, de la déconcentration du centre de production et de conditionnement des épreuves, de l’introduction des langues nationales avec une possibilité offerte aux candidats le désirant de chanter en langues nationales, de l’implication du maximum d’acteurs avec l’impossibilité pour un acteur de cumuler désormais plusieurs tâches et la mise à la disposition de chaque candidat d’une copie du sujet. « A ce jour, tout est fin prêt pour un déroulement réussi de l’examen », a rassuré Dari Anselme Dah. Le dépôt des plis et du matériel dans les différentes Circonscriptions d’éducation de base (CEB), à l’en croire, est effectif, depuis le 28 mai dernier.

A Sindou, tout comme à Bérégadougou, le message de Jacques Sosthène Dingara est resté le même, prendre les nouvelles de l’organisation, encourager et féliciter les acteurs pour le travail abattu. Au terme de sa visite, le ministre s’est dit satisfait au vu de ce qui lui a été donné de voir et entendre. Après une vidéoconférence tenue par le ministre sur place à Banfora avec tous les DR du ministère, il a affirmé que tout est mis en œuvre pour que les enfants puissent passer leur premier diplôme dans un climat calme et sécurisé. Durant sa tournée dans les Cascades, le chef du département en charge de l’éducation de base a également témoigné la reconnaissance du ministère au FDS. Pour lui, il s’agit d’une reconnaissance de tout ce qui est fait dans le cadre de la collaboration entre son ministère et les forces de l’ordre, et à travers ses mots, c’est l’ensemble des FDS nationales qui doivent se reconnaitre. « A la date d’aujourd’hui, nous pouvons dire que tout ce qui est fait dans les zones difficiles a été fait sous escorte des FDS », a souligné M. Dingara. Tout en souhaitant bonne chance à tous les candidats, le ministre a remercié les différents acteurs terrain du ministère sur tout le territoire national. Sur le chemin du retour, il a fait escale à l’école primaire publique de Péni pour le même but, avant de conclure sa journée au camp Ouezzin-Coulibaly de Bobo-Dioulasso, où il a rendu visite au commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo.

Alpha Sékou BARRY

