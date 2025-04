Prévention et traitement des lombalgies (Yang Jiangxia, membre de la sixième mission médicale au Burkina Faso)

L’auteur travaille depuis un an à l’unité de la médecine traditionnelle chinoise au CHU de Tengandogo. Les patients souffrant de lombalgie étaient les plus nombreux en consultation quotidienne. Les causes principales étaient les entorses lombaires et les hernies discales. Les principaux symptômes de l’entorse lombaire incluent des douleurs ou gonflements récurrents dans le bas du dos, pouvant irradier jusqu’aux fesses, aggravées en position debout ou en torsion, et soulagées par le repos ou un changement de position. Les récidives d’entorses lombaires accélèrent la dégénérescence de la colonne lombaire, entraînant une hernie discale lombaire, des douleurs irradiant dans un ou les deux membres inférieurs, des difficultés à marcher et même un handicap.

Les principales causes de lombalgie

1.1 Mauvaise posture et tension musculaire

La position assise ou debout prolongée, ou des mouvements répétés de flexion(comme porter des charges lourdes lors des travaux agricoles) maintiennent les muscles lombaires sous tension excessive. Cela entraîne des micro-déchirures des fibres musculaires. Une fois les lésions réparées, des cicatrices et des adhérences persistent, provoquant une inflammation réactive locale et des douleurs.

1.2. Facteurs climatiques et expositon au froid

Au Burkina Faso, le climat chaud pousse la population à dormir à même le sol ou à consommer des boissons glacées. Cependant, l’humidité du sol et le froid des boissons bloquent la circulation de l’énergie (Qi)et du sang dans les méridiens lombaires, entraînant raideur et limitation des mouvements.

1.3 Traitement inapproprié de l’entorse lombaire aiguë

Un traitement incomplet lors de la phase aiguë d’une entorse lombaire empêche une répartition optimale des muscles et fascias lésés. Des cicatrices et adhérences persistent, réduisant la mobilité et déclenchant des douleurs chroniques. Les patients ressentent souvent une faiblesse lombaire exacerbée par les jours humides.

1.4 Faiblesse physique et pathologies internes

La faiblesse physique et des lésions internes diminuent la résistance du dos. La grossesse, en augmentant la charge sur la colonne, prédispose également aux entorses lombaires.

1.5 Surpoids et obésité

L’excès de poids surcharge les muscles lombaires surtout chez les personnes d’âge moyen et les femmes après l’accouchement.

Prévention des lombalgies

2.1 Éviter l’humidité et le froid

Ne pas dormir sur des surfaces humides ou consommer excessivement de boissons froides. Adapter les vêtements à la météo, et changer rapidement les habits mouillés après la transpiration ou la pluie.

2.2 Corriger les mauvaises postures

Limitez les flexions prolongées ou les positions courbées. Levez-vous toutes les 30 minutes pour détendre les muscles. Pour soulever une charge lourde, fléchissez légèrement le buste vers l’avant, pliez les hanches et les genoux, et avancer avec des pas stables. Consulter immédiatement un médecin en cas d’entorse aiguë.

2.3 Prévenir la surcharge physique

La région lombaire étant centrale dans les mouvements, un effort excessif entraîne des lésions. Veillez donc à éviter les efforts excessifs dans vos activités quotidiennes.

2.4 Surveiller le poids

Contrôlez votre poids grâce à une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulière.

Traitement des lombalgies

3.1. Traitements généraux

Reposez-vous et portez une ceinture abdominale si nécessaire. Sous la direction d’un médecin, effectuez des exercices de renforcement musculaire ou bénéficiez de massages professionnels pour stimuler la circulation sanguine et soulager la douleur.

3.2 Traitements médicamenteux

Utilisez des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme le diclofénac sodique ou l’ibuprofène. Pour les douleurs intenses, des médicaments tels que l’étoricoxib, le célécoxib peuvent être prescrits, associés à de la vitamine B12 pour soutenir le système nerveux .

3.3 Acupuncture

Cette méthode, simple et efficace avec peu d’effets secondaires, permet de rétablir l’équilibre énergétique, de tonifier l’organisme et de soulager les lombalgies. Elle est largement utilisée en clinique.

3.4 Autres traitements

Si les douleurs persistent malgré le repos et l’auto-rééducation, consultez un médecin pour écarter d’autres pathologies. En cas de hernie discale lombaire, reposez-vous sur un lit dur pendant 2 à 3 mois. Si les traitements conservateurs échouent, une intervention chirurgical peut être envisagée pour décompresser les nerfs et améliorer la qualité de vie.

