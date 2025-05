Il est revenu à Kantigui que du 27 au 29 avril 2025, une équipe de la Direction régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat du Centre-Ouest (Koudougou), en collaboration avec la Police nationale, a mené une opération de contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation dans les localités de Tô et Tabou, province de (…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89