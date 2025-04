Prix Galian 2025 : les membres des jurys officiellement installés

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a officiellement installé les membres des jurys de la 28e édition des prix Galian, lundi 14 avril 2025, à Ouagadougou.

Les membres des jurys de la 28e édition des prix Galian sont connus. En effet, ils ont été officiellement installés par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, lundi 14 avril 2025, à Ouagadougou. Selon le chef du département chargé de la communication, ce rendez-vous annuel, devenu emblématique, vise à promouvoir l’excellence dans les métiers du journalisme et de la production médiatique au Burkina, la rigueur et l’éthique dans le journalisme burkinabè. Il a insisté sur l’importance de cette 28e édition qui se tient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires auxquels la sous-région est confrontée. L’édition 2025 des prix Galian enregistre un record de participation, avec 191 candidatures et 382 œuvres soumises, en Français et en langues nationales, a-t-il confié. Il a salué l’engagement des professionnels sélectionnés pour constituer les cinq jurys de cette édition, couvrant les catégories presse écrite qui compte 42 candidatures, la radiodiffusion sonore, 38 candidatures, la radiodiffusion télévisuelle 37 candidatures, la presse en ligne 45 candidatures et la catégorie des langues nationales 25 candidatures. « En comparaison, l’édition précédente avait reçu 148 candidatures », a-t-il soutenu.

L’OBM pour la première fois

Le ministre Ouédraogo a également présenté l’une des plus grandes innovations de cette édition à savoir l’implication de l’Observatoire burkinabè des médias (OBM) dans la désignation des membres des jurys pour renforcer la transparence et éliminer toute suspicion de partialité. « Vous devez veiller à la conformité et à l’authenticité des œuvres, détecter d’éventuels cas de fraude, proposer des sanctions adéquates et délibérer pour désigner les lauréats, y compris le Super Galian », a-t-il indiqué. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a évoqué le rôle crucial des médias dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires. « Informer sans déformer, sensibiliser sans attiser, relayer sans compromettre la cohésion nationale », a-t-il déclaré, tout en soulignant que le journalisme reste un levier essentiel de développement et de la paix.

Boukary BONKOUNGOU

Samira KIENORE

(Stagiaire)

Les membres des jurys du concours « Prix Galian » 2025

Jury radiodiffusion télévisuelle

Zoumana Traoré (Journaliste)

Alfred Nikiéma (Journaliste)

Mme Lompo Adjaratou (Technicienne monteuse)

E. Arsène Kaboré (Journaliste)

Windlamita Roger Bembamba (CSTIC/DGCM-Secrétaire)

Jury radiodiffusion sonore

Mafarma Sanogo (Journaliste)

Clément Consimbo (Technicien)

Nicole Ky (Journaliste)

Lamoussa Robgo (Journaliste)

Christine Bationo/Nabaloum (CSTIC/ DGCM-Secrétaire)

Jury presse écrite

Aristide Ouédraogo (Photographe)

Ousséni Ilboudo (Journaliste)

Ali Traoré (Journaliste)

Salif Koala (Journaliste)

Souleymane Sawadogo (CSTIC/DGCM-secrétaire)

Jury presse en ligne

Fatouma Siri/Ouattara (Journaliste)

Richard Tiené (Journaliste)

Joachim Vokouma (Journaliste)

Antony Labouriaux (Formateur/ISTIC)

Jean Noël Gyengani (CSTIC/DGCM-Secrétaire)

Jury langues nationales

Jonathan Nanema (Journaliste en Mooré)

Salimata Doussa (Journaliste/

Gulmacema en Mooré et Dioula)

Abdoul Dramane Tamboura (Journaliste en Fulfuldé)

Robert Kiswendsida Kaboré (Journaliste )

Oscar Soulama (CSTIC/DGCM-Secrétaire)

