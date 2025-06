Prix Galian 2025: Liradan Phillipe Ada remporte le Super Galian, Sidwaya rafle 15 prix

La 28e édition de la Nuit des Galian s’est tenue, vendredi 13 juin 2025, à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

La 28e édition du « concours prix Galian » a connu son apothéose au cours de la nuit des Galian qui a eu lieu, vendredi 13 juin 2025, à Ouagadougou. Contrairement à l’édition précédente qui était infructueux, le prestigieux Super Galian de la 28e édition est revenu au journaliste de la RTB télé, Phillipe Liradan Ada avec la moyenne de 17,2/20 pour ses œuvres : « Grand-Ouest, le tournant décisif » et « le Kiaarima 2 : voyage au bout d’une mission à haut risque». Il s’est réjoui pour son 2e Super Galian.

Il a rendu grâce à Dieu. Egalement, il a dédié sa distinction à sa hiérarchie et à toutes les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui sont au front. Il a également dédié sa distinction à son épouse qui, malgré le stress, supporte tout son absence. Il est reparti avec un trophée, un chèque de 3 millions FCFA, une attestation et une villa d’une valeur de 18,5 millions FCA offerte par le groupe Kastor Africa.

Plus de 189 candidatures soit 368 œuvres ont été soumises à l’appréciation rigoureuse de jurys professionnels et indépendants pour cette édition. A l’issue d’un travail acharné, 25 prix officiels et 32 prix spéciaux dont 5 prix de la présidence du Faso, 2 prix d’honneur ont été décernés aux femmes et hommes de media pour récompenser leur professionnalisme. Chaque prix officiel était composé d’un trophée, d’un chèque de 1 million F CFA, d’un bon de 30 000 F CFA de SUNU assurance, d’une attestation et des gadgets.

Quant aux prix spéciaux, ils étaient composés d’un chèque de 1 million F CFA, d’une attestation et d’un trophée en fonction du partenaire. A ces prix Galian, s’ajoute les prix « du concours Bibir Galian » une initiative de l’UNICEF Burkina en collaboration avec le ministère en charge de la communication au profit des élèves rêvant embrasser le métier de journalisme. Au nombre de 5 élèves, ils ont reçu chacun un chèque de 300 000 F CFA, un ordinateur portable, un kit scolaire et une attestation pour la qualité de leurs productions journalistiques.

Un record de prix pour Sidwaya

A cette édition, les Editions Sidwaya ne sont pas en reste. Car, elles ont raflé 15 prix dont 3 prix officiels (en reportage, dossier, interview) et 12 prix spéciaux. Le ministre chargé de la Communication, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que la 28e édition des prix Galian ne se limite pas à la célébration de la reconnaissance du mérite professionnel, elle élève au rang d’acte patriotique, l’engagement des journalistes professionnels de l’information, fondé sur l’exactitude, la justice et le sens du devoir. «

Nous saluons l’engagement de femmes et d’hommes de media qui chaque jour, par la force des mots justes, de l’image parlante ou du témoignage poignard, contribuent à éveiller les consciences, à mettre en lumière les sacrifices quotidiens des patriotes et à maintenir la mémoire de lutte du peuple », a-t-il souligné. La présidente d’honneur de cette édition, la journaliste Jeanne Coulibaly, a salué tous les journalistes pour leurs efforts et leurs mérites.

« Ma génération a œuvré avec foi et abnégation pour transmettre le flambeau d’un journalisme digne et engagé », a-t-elle rappelé. Alors, elle a invité la jeune génération, la relève à s’inscrire dans cette même dynamique de responsabilité et d’élévation. « Le

Burkina Faso a plus que jamais besoin d’une presse forte, lucide, constructive et patriote », a insisté la présidente d’honneur de cette édition, la journaliste Jeanne Coulibaly.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

Samira KIENORE

Lydia BILLA

(Stagiaires)

Fierté et joie des lauréats de Sidwaya

Nadège Yé, lauréate du prix spécial du ministère de l’Enseignement de base, du prix spécial du ministère de la Solidarité et du prix officiel en catégorie reportage : « je remercie toute la chaine de production du journal »

« Je suis très heureuse d’avoir remportée 3 prix lors de la 28e édition des Galian. Je rends grâce à Dieu. Je dédie ces récompenses à tous les travailleurs des Editions Sidwaya. Je remercie toute la chaine de production du journal, spécialement mes supérieurs hiérarchiques pour leur soutien. Je tiens à rendre hommage à tous les acteurs de la protection de l’enfance au Burkina Faso, ainsi que ceux du système éducatif qui s’investissent pour le bien-être des enfants ».

Abdoulaye Balboné, lauréats des prix spéciaux de l’Agence de financement et de promotion des PME, de Coris-Bank et de la Chambre de commerce : « ces prix sont les fruits conjugués d’un effort personnel et collectif »

Je remercie tout d’abord Dieu qui a illuminé ma soirée à travers ces trois prix spéciaux. Je dédie ces prix à ma famille particulièrement à ma mère et mon épouse pour leurs soutiens multidimensionnels. Je les dédie aussi à mes supérieurs hiérarchiques à commencer par la directrice générale pour leurs conseils avisés. Je n’oublie pas mes collègues qui ont contribué à ce que je suis, aujourd’hui. Ces prix sont les fruits conjugués d’un effort personnel et collectif et je tiens à remercier toute l’équipe de Sidwaya. Je traduis ma reconnaissance aux trois institutions qui se sont intéressés à mon travail. Il s’agit de l’AFP/PME, de Coris-Bank et de la Chambre de commerce. Le reportage qui a permis de récolter ces lauriers est intitulé : Entrepreneuriat agricole : le success-story des jeunes diplômés. A travers cet article, j’ai voulu montrer aux diplômés en quête d’emplois que le secteur agricole est aussi porteur. Nous avons vu à Bagré pôle des jeunes diplômés qui s’illustrent de la plus belle des manières avec des chiffres d’affaires s’élèvant à des millions F CFA. Cela montre que la terre ne ment pas et que nos jeunes diplômés peuvent et doivent explorer cette piste ».

Djakaridia Siribié, prix spécial Compassion international : « je dédie mon prix à mon défunt collègue Donald Nikiema »

« Je rends grâce à Dieu pour ce prix que je reçois pour la 2e fois consécutive. C’est le fruit d’un travail de toute la rédaction des Editions Sidwaya, parce que chacun y a apporté sa touche. C’est pourquoi, je dédie mon prix à notre collègue Donald Nikiema, décédé en octobre 2024. Puisse-t-il reposer en paix. Ensuite, ma pensée va à l’endroit des victimes du terrorisme, surtout des jeunes filles qui ont dû abandonner leurs cursus scolaires et leurs rêves, pour se retrouver précocement dans des foyers. Je plaide pour le maintien des jeunes filles à l’école. Eduquées et scolarisées, elles sont des actrices du développement durable. L’éducation est le meilleur moyen de leur offrir un avenir meilleur. Sans instruction, les filles restent confinées dans des rôles secondaires ».

Madi Kabré, le prix officiel en Dossier et le prix spécial du Fonds d’intervention pour l’environnement : « c’est toute la maison Sidwaya et particulièrement Carrefour africain qui est honorée »

« Tout d’abord, je voudrais dire merci à Dieu qui nous permet d’être en bonne santé et qui nous assiste lors de nos différentes tournées de collecte de l’information. C’est une véritable grâce. Ces deux prix (officiel et spécial) que j’ai obtenus lors de la Nuit des Galian sont le couronnement des efforts consentis sur le terrain. Et j’en suis fier. Au-delà de ma modeste personne, c’est toute la maison Sidwaya et particulièrement Carrefour africain qui est honorée. C’est pourquoi, je traduis ma reconnaissance aux premiers responsables de la « maison commune » qui mettent les ressources à notre disposition pour que nous puissions produire. Mes hommages aussi à toute la chaîne de production du journal qui abat un travail formidable dans l’ombre. Ici, je ne suis que la partie visible de l’iceberg. Aux acteurs du monde rural et à tous ceux qui nous apportent constamment leur soutien, je dis infiniment merci ».

Nadège Yaméogo, le prix spécial de la LONAB : « recevoir ce premier prix au Galian est source de fierté »

« C’est une joie immense qui m’anime tout naturellement en de pareilles circonstances. Recevoir ce premier prix au Galian est source de fierté mais surtout de motivation à travailler davantage afin de hisser plus haut le nom de mon média à qui je rends un vibrant hommage. Je remercie le ministère de la Communication pour l’initiative de ce concours qui permet de magnifier l’excellence au sein du journalisme. Je remercie la LONAB pour avoir jugé mon oeuvre digne de recevoir ce prix spécial. Je félicite l’ensemble de la chaîne de production de Sidwaya car la bonne moisson engendrée lors de cette édition des prix Galian est sans doute le fruit d’un travail collectif. Je remercie l’Association des femmes atteintes et affectées par le cancer (AFAC) pour m’avoir ouvert ses portes. Je dédie ce prix à l’ensemble des malades du cancer qui mènent un combat contre cette maladie ».

Soumaila Bonkoungou, le prix spécial de la direction générale des Impôts : « ce prix sonne aussi comme un défi à relever »

« C’est avec beaucoup d’humilité que j’ai reçu ce prix, à l’issue de cette 28e édition des Prix Galian. Je voudrais dire merci à toute ma hiérarchie, à la direction générale des Editions Sidwaya qui nous permet de pouvoir faire des productions qui sont d’un intérêt pour tous. J’ai aussi une pensée pour toute la chaine de production du journal pour le travail qu’elle abat au quotidien pour sortir le journal.

Mais au-delà, je pense que ce prix sonne aussi comme un défi à relever, à toujours donner le meilleur de moi-même pour toujours produire des articles dignes de ce nom susceptible de toujours porter haut le flambeau de la maison commune, les Edition Sidwaya. J’invite donc tous les confrères à toujours « mouiller le maillot » pour continuer à produire pour donner la bonne information au public et maintenir Sidwaya à sa place de leader au sein des médias ».

Mahamadi Sebogo, prix officiel en interview et le prix spécial du Conseil burkinabè des chargeurs : « cette performance est à mettre à l’actif du top management des Editions Sidwaya »

« C’est un grand honneur et un plaisir de voir que ce que l’on fait au quotidien est reconnu et récompensé, surtout par la grande tribune qui célèbre l’excellence et le talent en journalisme au niveau national, qu’est les prix Galian. Et recevoir deux prix, dont un prix officiel et un prix spécial, au cours de cette prestigieuse cérémonie de distinction des hommes et femmes de médias fait naturellement du baume au cœur ! Et on ne cessera de rendre grâce au Tout-puissant, l’Alpha et l’Oméga de toute chose ! Cela dit, il faut rendre à César, ce qui est César. Loin d’être le couronnement d’un effort personnel, individuel, ces prix sont plutôt l’œuvre collective de toute une équipe, celle de toute la chaine de production de Sidwaya. Car, comme tout le monde le sait, le produit fini médiatique est toujours le résultat d’une œuvre collective.

La joie est encore grande de voir que le journal de tous les Burkinabè, Sidwaya, s’est encore illustré positivement comme il en a l’habitude, avec quinze prix dont trois prix officiels et 12 prix spéciaux. Et cette performance est aussi et surtout à mettre à l’actif du top management des Editions Sidwaya, notamment la directrice générale et ses proches collaborateurs.

Comme, on le sait, on ne peut pas produire autant de résultats sans un climat serein et propice au travail. Nous traduisons donc notre gratitude aux premiers responsables de Sidwaya pour cet environnement favorable qu’ils créent, pour ces moyens qu’ils mettent à notre disposition et qui nous permettent de faire ce que nous avons à faire ! »

Abel Aziz Nabaloum, prix spéciaux de la Maison de l’entreprise et du PNUD : « au moment du sacre, difficile pour moi d’oublier notre défunt collègue, Donald Nikiéma »

« En tant que rédacteur en chef, ma joie est indescriptible au regard de cette

performance de toute notre équipe rédactionnelle. Le mérite revient à tous les

journalistes et à la chaine de production. Recevez à travers ces lignes, ma fierté, mon admiration et mes hommages pour tous. Tous ces prix, je les dédie à notre défunt collègue, Donald Nikiéma, arraché à notre affection, l’an dernier. Pour Sidwaya, il a donné son énergie, son amour…jusqu’à ses derniers instants sur terre et parmi nous à la rédaction. A notre dur labeur et succès, il en a participé. Donc, au moment du sacre et de la réjouissance difficile pour moi d’oublier Donald Nikiéma. Dans son repos éternel, que le Tout-puissant continue de faire briller sur lui sa lumière ».

Jean-Marie Boudayinga Thienon, le prix spécial de la présidence du Faso : « je reçois ce prix avec humilité »

« Je rends grâce à Dieu pour cette reconnaissance : le Prix spécial de la présidence du Faso aux Galian 2025. Ce prix, je le reçois avec humilité, en pensant à tous ceux

qui m’ont soutenu, formé, inspiré et encouragé sur ce chemin parfois rude, mais

passionnant. Merci à ma famille, à la grande famille Sidwaya, aux confrères de Gaoua, à mes formateurs et à tous ceux qui croient encore au pouvoir de la plume. Ce prix est dédié aux confrères de Gaoua qui depuis mon arrivée en mars 2023 n’ont cessé de me soutenir et de m’accompagner ».

GCBK/SK/LB