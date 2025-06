Projet de construction de la Centrale nucléaire civile au Burkina Faso : Un accord intergouvernemental signé

Le ministre de l’Energie des Mines et des Carrières Yacouba Zabré GOUBA, a signé le jeudi 19 juin 2025 à Saint Petersbourg, l’accord intergouvernemental pour l’installation d’une centrale électronucléaire au Burkina Faso. Du côté de la Fédération de Russie, c’est le Directeur général de ROSATOM, Aleksey LIKHACHEV, qui a paraphé le document.

Cette signature selon le ministre GOUBA, est une étape très importante dans le processus administratif préalable à la construction de la centrale nucléaire. Il a précisé qu’après la signature de l’accord, il est attendu de la partie russe notamment de ROSATOM, une offre technique et financière qui sera examinée par le Burkina Faso. Une phase qui va ouvrir ainsi les discussions sur les aspects techniques du processus de construction de la centrale et des moyens pour y parvenir.



Depuis que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a affirmé sa volonté le 29 juillet 2023 de disposer d’une centrale nucléaire civile, le processus est allé très vite de l’avis du partenaire russe. Et en moins de deux ans, 4 documents majeurs ont été signés entre les deux parties. Il s’agit :

– d’un Mémorandum d’Entente,

-d’une Feuille de route

-de 3 mémorandum sur la formation, la sensibilisation de l’opinion publique et la construction de l’infrastructure nucléaire

-de l’Accord Intergouvernemental

La signature de l’accord s’est déroulé en marge du Forum économique international de Saint Petersbourg.

Direction de la Communication et des Relations Presse