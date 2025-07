Promotion de la paix au Burkina Faso: le ministère de l’Action humanitaire en avant-garde

Le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale organise, du 14 au 20 juillet 2025, à Koudougou, un atelier de réflexion sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Burkina Faso.

Face aux conséquences de la crise au Burkina Faso depuis 2015, le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale prend les devants pour la recherche de solutions. A travers le secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre-ensemble, il organise ,du 14 au 20 juillet 2025, à Koudougou, un atelier de réflexion sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Burkina Faso. C’est la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commdandant Pélagie Kabré, qui a présidé l’ouverture des travaux de la rencontre.

Elle a indiqué que le Burkina a traversé de nombreuses turbulences au cours de son histoire précisant que depuis l’indépendance, des crises successives ont fragilisé notre tissu social, creusé des fractures et parfois ébranlé les fondements mêmes du vivre-ensemble. Une situation qui, selon elle, a été considérablement aggravée par des attaques terroristes ayant provoqué des déplacements massifs, des tensions communautaires, une perte de repères, et un profond sentiment d’injustice dans certaines couches de la population. Face à ces défis, a fait remarquer le commandant Kabré, le gouvernement, sous l’impulsion du Président du Faso, chef de l’Etat Le capitaine Ibrahim Traoré, a inscrit la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix durable au cœur du Plan d’action pour la Stabilisation et le développement (PA-SD).

« Renforcer le vivre-ensemble »

Et d’ajouter que le présent atelier est un jalon stratégique dans le processus de reconstruction nationale. Il revêt une triple importance : il est une démarche inclusive, impliquant toutes les parties prenantes (Etat, société civile, leaders traditionnels, jeunes, femmes, personnes déplacées internes, etc). Il permettra de capitaliser les acquis existants tout en identifiant les gaps et les leviers pour renforcer l’impact des actions à venir. Il contribuera à doter le gouvernement d’une feuille de route claire, pragmatique et partagée, pour restaurer la paix et la confiance entre les citoyens. Selon la secrétaire technique de la promotion de la paix et du vivre-ensemble, Honorine Ouédraogo, la crise sécuritaire que traverse le Burkina a engendré, une crise humanitaire avec un impact négatif sur le vivre-ensemble dans les familles et entre les communautés.

D’où la nécessité de mener des réflexions pour trouver des voies de sortie de cette crise. A l’issue des travaux, a-t-elle fait savoir, « nous devons avoir une feuille de route claire avec des activités dont la mise en œuvre va concourir à la consolidation de la paix dans nos familles et au sein des communautés ». Il s’agira, entre autres, de présenter des résultats de recherche sur les attentes et les besoins des populations en matière de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre-ensemble, susciter des échanges autour des défis et des attentes réelles des populations enfin proposer une approche novatrice adaptée aux aspirations des populations burkinabè en matière de réconciliation, de cohésion sociale et de consolidation de la paix. La représentante des partenaires, Nathalie Nikiema, chargée de programme humanitaire et paix à la coopération suisse s’est réjouie de la tenue de cette rencontre d’échanges entre acteurs venant de divers horizons. Elle a réaffirmé la disponibilité des partenaires à accompagner le gouvernement du Burkina dans la consolidation de la paix et le renforcement du vivre-ensemble. Le gouverneur par intérim du Nando, Adama Jean Yves Béré, a pris part à la rencontre.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com