Promotion du tourisme interne : visite des sites touristiques de Tenkodogo par une délégation ministérielle

À la suite de la cérémonie officielle de lancement de la troisième édition de la Grande saison du tourisme interne (GSTI) le 19 juillet 2025 à Tenkodogo, la délégation ministérielle conduite par Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a rendu une visite de courtoisie au chef de Garango avant d’entamer l’ascension du mont Boulgou; cette montagne qui a donné son nom à la province du Boulgou, région du Nakambé.

A côté de la délégation ministérielle, des journalistes, des fils et filles de la région du Nakambé venus à l’occasion, des influenceurs et des créateurs de contenus fortement mobilisés. Le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a salué cette présence massive des acteurs de divers horizons à l’excursion touristique. Pour lui, le mont Boulgou est l’un des sites touristiques à promouvoir dans la région du Nakambé: <<nous avons fait l’ascension du mont Boulgou, c’est inédit!>>. Il a par ailleurs invité les Burkinabè à vivre cette expérience au cours de la GSTI qui se déroule jusqu’au 30 septembre prochain>>.

Aux touristes du jour a été conté l’histoire culturelle qui lie le mont Boulgou à la commune de Garango.A la suite de la visite, les touristes se sont rendus au village de Komtouemèga où ils ont découvert l’histoire des mossés avec le chef de Komtoèga et le Mausolée de Naaba ZOUNGRANA, fils de OUEDRAOGO, l’ancêtre des mossés ainsi que le lieu de sa disparition. L’histoire retient que Naaba Zoungrana n’est pas mort mais s’est plutôt enfoncé dans un rocher.

Selon le Ministre en charge de la Culture, toutes ces choses témoignent de l’histoire vivante de notre pays. <<Nous avons vécu des faits inédits qui montrent que nos traditions sont vivantes et que nos interdits méritent d’être respectés>>, a-t-il déclaré.Cette grande Saison du tourisme interne se présente alors comme une belle occasion pour les burkinabè et pour les amis du Burkina à prendre d’assaut les sites touristiques pour s’abreuver à la source de notre histoire commune ou pour découvrir les sites et attraits touristiques du Pays des hommes intègres.

DCRP/ MCCAT