Protection des données à caractère personnel : des cadres du ministère de l’Administration territoriale outillés

La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a organisé une séance d’information et de sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel au profit des membres de cabinet du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le lundi 28 juillet 2025, à Ouagadougou.

La protection des données à caractère personnel reste méconnue des agents de l’administration publique. Suite à ce constat, fait lors des journées nationales de protection des données à caractère personnel, tenues en mars 2025, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a instruit la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) d’organiser des séances de d’information et de sensibilisation au profit des membres des réunions de cabinet des différents ministères. En réponse à cette requête, une rencontre a été organisée avec les membres de la réunion de cabinet du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité le lundi 28 juillet 2025 à Ouagadougou.

La présidente de la CIL, Halguièta Nassa, a indiqué que deux communications ont été données aux participants. La première, a-t-elle détaillé, est une présentation de la loi 001-2021 portant protection des personnes, à l’égard du traitement des données à caractère personnel. « A travers cette communication, nous avons montré aux participants les principes directeurs de la loi ainsi que les formalités préalables à accomplir par les structures qu’elles soient publiques ou privées avant la mise en œuvre de tout traitement des données à caractère personnel », a-t-elle noté.

La deuxième communication, selon la première responsable de la CIL, est une sensibilisation à plus de responsabilité sur les plateformes numériques. Mme Nassa s’est réjouie de la tenue effective de cette rencontre et a remercié le chef du département de l’administration territoriale pour l’avoir permis. De son avis, le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité est un département stratégique car étant au cœur de tout ce qui est structure déconcentrée.

« Il faut que l’exemple vienne de nous »

« Dans le cadre de la démarche de dématérialisation des services publics, dans laquelle s’est engagé le Burkina Faso, cette rencontre va permettre d’identifier les procédures réalisées par le ministère qui impliquent une collecte des données à caractère personnel afin de les mettre en conformité avec le principe directeur de la loi 001 », s’est-elle convaincue.

D’ores et déjà, la présidente de la CIL a salué la mise en demeure par le ministère en charge de l’administration territoriale d’une structure associative qui collectait des données à caractère personnel des citoyens qu’elle hébergeait hors du territoire. « La CIL s’est sentie interpellée par cette action que nous apprécions à sa juste valeur et nous restons disponibles pour accompagner le département en charge de l’administration territoriale dans de pareilles situations », a-t-elle assuré.

Pour Halguièta Nassa, les séances de sensibilisation vont permettre d’inculquer la culture de protection des données à caractère personnel au sein de l’administration publique. « Il faut que l’exemple vienne de nous, avant que le privé ne s’engage », a-t-elle estimé.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a apprécié l’organisation de la sensibilisation. « Dès que nous avons reçu la circulaire du Premier ministre nous informant de cette séance avec la CIL, nous nous sommes dit qu’il était nécessaire pour nous d’y participer », a-t-il déclaré.

De son avis, l’importance de la protection des données à caractère personnel n’est pas forcément perçue par les agents publics jusqu’au jour où, ils posent maladroitement des actes qui engagent leur responsabilité dans la gestion de ces données.

Nadège YAMEOGO

Djamila KOURAOGO

(Stagiaire)