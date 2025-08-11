Protection sociale : des acteurs régionaux s’approprient la stratégie nationale

Le Secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale (SP/CNPS) a organisé un atelier de vulgarisation de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) et son Plan d’actions opérationnel (PAO) à l’intention d’acteurs de neuf régions du pays, lundi 11 août 2025, à Ouagadougou.

Le Secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale veut faciliter l’appropriation de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) et de son plan d’actions à des acteurs de la région. Ainsi, la structure a organisé un atelier, lundi 11 août 2025, à Ouagadougou, en vue de l’appropriation de ces instruments de politique publique et garant d’une mise en œuvre efficace sur le terrain. La rencontre a réuni des participants venus des gouvernorats, des conseils régionaux et des directions régionales en charge de la protection sociale des régions du Kadiogo, du Nazinon, du Nakambé, de Nando, des Kuilsé, du Gulmu, du Liptako, de Yaadga et d’Oubri. Cette session présidée par le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, vise également à présenter les grands axes de la stratégie et de recueillir des suggestions et recommandations des participants pour sa mise en œuvre réussie.

En outre, elle a été consacrée à la présentation des outils de collecte des données sur les interventions en matière de protection sociale, un élément clé pour le suivi et l’évaluation des actions menées. Le gouverneur Abdoulaye Bassinga a relevé l’importance de la protection sociale comme levier de développement et de lutte contre la vulnérabilité. Il a aussi insisté sur la nécessité pour les acteurs régionaux de s’investir pleinement dans la mise en œuvre de la SNPS afin que ses retombées profitent à l’ensemble de la population, surtout les personnes vulnérables. Le secrétaire permanent du CNPS, Amédée Bamouni, a fait savoir que la réussite de cette stratégie repose sur une synergie d’actions entre l’administration centrale et les différentes structures décentralisées et déconcentrées. Après Bobo-Dioulasso où une partie des régions avait été conviée pour le même exercice, la participation de ces neuf autres régions témoigne de l’engagement des autorités à faire de la protection sociale une réalité pour tous les Burkinabè.

Aly SAWADOGO