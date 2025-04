Rappel à Dieu du pape François: le Premier ministre exprime la compassion et la solidarité du Burkina

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a exprimé, ce mercredi 23 avril 2025, à la Nonciature apostolique, ambassade du Saint-Siège au Burkina Faso, la compassion et la solidarité du peuple burkinabè à l’Etat de la cité du Vatican et à la communauté catholique, à la suite du décès de Sa Sainteté le pape François.

Reçu par le chargé d’affaires assurant l’intérim de la Nonciature apostolique, Monseigneur Johny Boya, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a, de vive voix, affirmé, en cette circonstance douloureuse, sa “vive émotion” et “une profonde tristesse” à la suite du décès du Souverain pontife, tout en priant pour son repos en Dieu.

Dans le livre des condoléances, il a salué la mémoire “d’un homme de foi et d’amour” qui “a consacré sa vie au Seigneur et à l’Eglise famille de Dieu”.

Le chef du gouvernement a également rappelé que le défunt évêque de Rome a toujours eu le mot juste pour renforcer la foi et la résilience des populations les plus démunies à travers le monde.

« Le pape François a manifesté une solidarité touchante à l’endroit du Burkina Faso, dans sa lutte contre le terrorisme et pour la souveraineté », a-t-il écrit dans le livre des condoléances.

Cette attention est la reconnaissance de la Nation à Sa Sainteté le pape François qui n’a cessé de porter le Burkina Faso dans ses prières.

En retour, le chargé d’affaires assurant l’intérim, Monseigneur Johny Boya, a exprimé sa gratitude au chef du gouvernement burkinabè pour cette marque de solidarité.

Ce déplacement du Premier ministre à la Nonciature apostolique intervient après le message de condoléances du chef de l’Etat, dès l’annonce du décès du pape François, lundi 21 avril 2025.

