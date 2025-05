RDC : alliés hier, ennemis aujourd’hui

La rupture est définitivement consommée entre l’actuel Président congolais, Félix Tshisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila. Depuis que la présence de ce dernier a été signalée en avril dernier, à Goma, la capitale du Nord-Kivu, zone contrôlée par les rebelles M23, la colère de Kinshasa s’est abattue sur lui. La justice congolaise est

désormais aux trousses de l’ancien chef de l’Etat, considéré comme le « géniteur » du M23. Ce mouvement rebelle, parrainé par le Rwanda voisin, occupe depuis plusieurs mois des localités importantes dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

A la manœuvre, l’armée congolaise n’arrive pas à reconquérir les territoires occupés, l’option militaire étant sa priorité, malgré les négociations entamées sous l’égide de

l’Union africaine (UA) et du Qatar. Eu égard à sa position trouble dans la crise sécuritaire, des poursuites judiciaires pour haute trahison ont été engagées contre Kabila, ses biens mobiliers et immobiliers saisis et son parti, le PPRD/FCC, a été suspendu. Dernier fait et pas des moindres, l’immunité de sénateur à vie de l’ancien président a été levée, le jeudi 22 mai dernier, pour ouvrir la voie aux poursuites judiciaires.

Il n’en fallait pas plus pour amener Kabila, qui promet d’ailleurs se rendre à nouveau à Goma, à sortir de son long silence. Aussi a-t-il dénoncé une cabale contre sa personne et fait le procès du régime de Tshisekedi, accusé d’incompétence sur le plan sécuritaire. L’ancien président congolais s’est par conséquent porté en pompier, proposant une solution axée sur 12 points pour sortir la RDC de la guerre. Kinshasa ne s’accommode pas de cette proposition et considère l’ex-chef de l’Etat comme un homme du passé, dont les leçons de gouvernance importent peu.

Kabila est plus que jamais dans le viseur du pouvoir congolais qui veut lui faire payer sa proximité supposée avec le M23. On se demande à quel jeu joue véritablement l’ancien homme fort de la RDC ? Veut-il revenir au pouvoir en se servant du M23 pour y parvenir, après avoir dirigé le pays pendant près de deux décennies ? La question se pose, tant on a du mal à voir clair dans les ambitions de Kabila. En tous les cas, Kinshasa entend le traquer jusqu’à son dernier retranchement. On peut spéculer sur l’attitude des autorités congolaises, mais il n’y a pas de fumée sans feu, comme le dit l’adage.

Kabila est-il véritablement blanc comme neige, lui qui se défend de comploter contre le pouvoir de son successeur, alors que sa présence a été signalée en zone rebelle ? Allié de Tshisekedi après son accession aux affaires, il est devenu son cauchemar. Si l’actuel dirigeant de la RDC avait remporté la présidentielle de 2018, son premier mandat, il n’avait pas véritablement les coudées franches pour gouverner. Tshisekedi s’était vu obligé de faire une coalition avec Kabila dont le parti avait fait un raz-de-marée aux législatives d’alors, avec 300 députés sur les 500 du Parlement.

Cette alliance avait volé en éclat, deux ans plus tard, tant les deux hommes n’avaient pas des atomes aussi crochus qu’on le pensait. Depuis lors, leur collaboration est passée du stade d’allié à celui de défiance, avant de basculer totalement dans l’animosité, comme on le constate actuellement. Ainsi va la politique, domaine dans lequel le choc des ambitions conduit parfois à des scenarios catastrophiques. Pour peu que les intérêts divergent, des alliés d’hier peuvent devenir des ennemis aujourd’hui. Les relations entre Tshisekedi et Kabila devenues très houleuses illustrent parfaitement cet état de fait.

Kader Patrick KARANTAO