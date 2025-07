Reboisement civilo-militaire: 500 arbres nutritifs plantés au lycée Wend-Puiré de Saaba

Le Groupe d’actions pour la promotion, l’éducation et la formation de la femme et de la jeune fille (GAPEF) a lancé l’édition 2025 de la campagne civilo-militaire de plantation d’arbres, samedi 12 juillet 2025, au Lycée Wend-Puiré de Saaba, à la périphérie-Est de Ouagadougou.

La préservation de l’environnement et l’éducation des jeunes générations apparaissent aujourd’hui comme des priorités nationales. C’est dans cette dynamique que le Groupe d’actions pour la promotion, l’éducation et la formation de la femme et de la jeune fille (GAPEF), soucieux d’allier l’apprentissage et la protection de la nature, a lancé l’édition 2025 de la campagne civilo-militaire de plantation d’arbres, samedi 12 juillet 2025, au sein du lycée public Wend-Puiré de Saaba, à la périphérie-Est de Ouagadougou. 500 arbres nutritifs ont été plantés par les Forces de défense et de sécurité (FDS), des chefs religieux et traditionnels, des élèves et des enseignants ainsi que le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo.

La présidente du GAPEF, Dr Justine Kiélem, a souligné que cette campagne baptisée «

Arbre et Espérance » a pour objectif principal de rapprocher les civils et les militaires à travers des actions concrètes en faveur de l’environnement. Elle a expliqué que cette initiative repose sur la création de bosquets de la paix, de l’unité, symbole du vivre-ensemble et de la solidarité entre les différentes composantes de la société. « Quand nous menons ces campagnes, nous mettons ensemble des civils et des militaires pour renforcer la solidarité et assurer la cohésion sociale au sein des troupes et des communautés », a indiqué la présidente du GAPEF. Pour elle, au-delà de l’acte symbolique, cette initiative s’inscrit dans une vision durable. Le GAPEF prévoit l’implantation de fermes nutritives dans les établissements scolaires, afin de contribuer à une alimentation équilibrée pour les élèves, tout en servant de support pédagogique. «

Développer des activités génératrices de revenus

Ces fermes permettront aux établissements de développer des activités péri et para-scolaires génératrices de revenus. C’est un moyen de tendre vers une autonomie progressive des écoles », a-t-elle poursuivi. Mme Kiélem a fait savoir que ces activités offriront également un cadre d’apprentissage pratique à travers la culture maraîchère. Pour elle, La production des fruits et légumes sera destinée à la consommation des élèves, à la cantine scolaire, ou vendue à leurs familles et à la communauté environnante. « L’entretien de ces plantes par les élèves des différentes classes est aussi une forme de formation. Cela leur permettra, une fois sortis de l’école, de développer des activités secondaires pour subvenir à leurs besoins », a-t-elle ajouté.

Le proviseur du lycée Wend-Puiré de Saaba, Socrate Bationo, a salué l’initiative, soulignant que les fruits issus de ces plantations seront intégrés à la cantine scolaire. Il a rassuré que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer la survie des 500 plants mis en terre, notamment par la sécurisation du site et l’implication directe de la communauté éducative. En enracinant ces arbres dans le sol de Saaba, le GAPEF pose un acte fort de citoyenneté, d’éducation et de solidarité, bénéfique aux générations.

Boukary BONKOUNGOU

Lydia Ether BILLA

(Stagiaire)