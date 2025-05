Reconquête du territoire national : une foule en liesse accueille les Forces combattantes à Bobo-Dioulasso

La population a triomphalement accueilli les Forces combattantes à l’entrée de Bobo-Dioulasso, dans la soirée du mardi 20 mai 2025. Cette mobilisation spontanée vise à témoigner le soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

La population de Bobo-Dioulasso, de façon spontanée, est sortie, dans la soirée du mardi 20 mai 2025, accueillir les soldats de retour d’une opération de reconquête dans la région des Cascades. C’est une population fière avec des applaudissements et des cris de joie qui a manifesté une fois de plus son soutien et son admiration à ses héros à leur passage pour le camp. « Nous sommes fiers et contents du retour de nos enfants qui ont pris le dessus sur l’ennemi. Nous ne pouvons pas être avec eux au front, mais nous les portons dans nos cœurs et dans nos prières pour que rien ne leur arrive dans cette bataille pour notre prospérité et pour l’indépendance totale du pays », a laissé entendre Sanata Kassamba Diaby, toute heureuse du retour des boys. Bengali Kébé trouve en cette mobilisation un signe de l’unité nationale autour des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui se battent pour préserver la dignité du Burkina Faso. « Cette sortie prouve une fois de plus l’engagement et la solidarité de la population aux côtés de nos DFS et nos VDP. Nous, la population, sommes des officiers militaires en réserve et si nos combattants sont au front, il va de soi que nous soyons leur bouclier dans les villes et campagnes pour leur dire qu’ils ne sont pas abandonnés », a soutenu M. Kébé. « Dans ce contexte de reconquête du territoire national, l’armée et la population font qu’un. Nous sommes satisfaits du travail abattu sur le terrain par ces Forces combattantes qui ont abandonné leurs familles et le luxe des villes pour notre sécurité. C’est pourquoi nous sommes sorties leur dire merci et leur témoigner nos encouragements », a renchéri Ckeich omar Paté Daou.

Kamélé FAYAMA