Région de Ménaka/Mali: l’armée neutralise Souleymane Ag Bakawa, un cadre de l’EIGS vivement recherché

Dans le cadre de la surveillance du territoire national, les Forces armées maliennes (FAMa), au cours d’une opération de précision, ont mis hors de combat Souleymane Ag Bakawa, connu sous le nom de guerre « Soldat », l’un des cadres terroristes de l’Etat islamique au grand Sahara (EIGS), dans la localité Tinfadimata, dans la région de Ménaka.

« L’Etat-major général des armées informe l’opinion nationale et internationale qu’une opération de précision a été conduite avec succès dans la zone de Tinfadimata, ayant abouti à la neutralisation de Souleymane Ag Bakawa, connu sous le nom de guerre « Soldat », l’un des chefs terroristes notoires de l’Etat islamique au grand Sahara (EIGS) ». L’annonce a été faite ce lundi 21 juillet 2025 par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) sur ses plateformes numériques. Selon les détails fournis par la source sécuritaire, cet individu, particulièrement redouté, était à la tête d’un groupe tristement célèbre pour avoir semé la terreur dans la ville de Ménaka et ses environs. « Souleymane Ag Bakawa est directement impliqué dans plusieurs enlèvements de civils ainsi que dans des assassinats ciblés contre les FAMa et les populations innocentes », révèle la DIRPA.

Par cette opération rigoureusement planifiée et exécutée avec professionnalisme, les FAMa réaffirment leur engagement indéfectible à défendre l’intégrité du territoire national, à protéger les populations et à éradiquer toutes les menaces terroristes qui pèsent sur notre Nation. L’Etat-major général des armées salue la résilience du peuple malien et appelle l’ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance, de solidarité et de confiance en leurs forces de défense et de sécurité qui poursuivent sans relâche la lutte pour un Mali uni, stable et souverain.

L’Essor/Mali