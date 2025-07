Région des Cascades : Trois jeunes hommes noyés et un sauvé sur le barrage de Moussodougou

Un incident malheureux s’est produit dans l’après-midi du vendredi 27 juin 2025 sur le barrage de Moussodougou, une commune rurale de la province de la Comoé dans la région des Cascades, situé à 60 km de Banfora et 17 km de Orodara. Trois jeunes hommes (adolescents) se sont en effet noyés dans ce plan d’eau. Selon une autorité locale, l’incident a eu lieu vendredi dernier aux environs de 17 heures alors que les victimes étaient en balade sur le barrage.

A s’en tenir aux dires de notre source, ils étaient cinq sur le rivage à vouloir embarquer à bord et l’un d’eux n’a pas pu le faire de peur de faire chavirer la pirogue au regard de leur nombre. « Il n’y avait aucun piroguier professionnel dans le groupe, ce sont des jeunes qui se sont saisis d’une pirogue juste pour faire un tour sur l’eau », a précisé l’autorité locale. Les quatre aventuriers ayant embarqué, la pirogue s’est renversée en pleine eau. Un seul des occupants a pu s’agripper à la pirogue.

C’est alors que celui qui était resté sur le rivage a crié au secours et alerté des tenanciers de cages flottantes (Ndlr : des cages installées sur le plan d’eau pour la pisciculture) présents au moment des faits. Celui qui a pu s’agripper à la pirogue sera sauvé de justesse. Séance tenante, les pêcheurs de la localité se sont mobilisés pour rechercher les trois disparus, mais la recherche sera infructueuse jusqu’à la tombée de la nuit. Très tôt le matin du samedi, les pêcheurs ont réussi à remonter un corps. Les sapeurs-pompiers venus de Banfora dans la même matinée n’ont pas réussi malgré une recherche intensive, à retrouver les deux autres. C’est le dimanche 29 juin que les pêcheurs ont réussi à retrouver et remonter les corps des deux derniers disparus. L’inhumation des corps a été faite le même jour sur place à Moussodougou. Parmi les victimes, deux étaient de Moussodougou et un était venu de Orodara.

A.S.B