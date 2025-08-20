Région du Nando : un VDP recherché pour meurtre et coups et blessures volontaires à Nandiala

Les services de sécurité ont lancé un avis de recherche contre le Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) communal de Nandiala, Grégoire Zongo, soupçonné d’avoir tué sa copine de 18 ans et blessé grièvement la mère de cette dernière, lundi 18 août 2025 aux environs de 20h, à Nandiala, dans la province du Boulkiemdé.

Selon les informations recueillies, le suspect aurait commis les faits à l’aide de son arme de dotation, une Kalachnikov, avant de prendre la fuite avec ladite arme.

Le mis en cause, né le 3 septembre 1999 à Nandiala, mesure environ 1,65 mètre et est de teint noir.

Les autorités appellent toute personne ayant des informations sur lui à se rapprocher des Forces de défense et de sécurité afin de faciliter son interpellation.

Agence d’Information du Burkina