Région du Tannounyan: le ministre Dr Robert Kargougou à l’écoute du personnel soignant

Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, en séjour dans la région du Tannounyan, les samedi 12 et dimanche 13 juillet 2025, a rencontré le personnel des Centres médicaux de Niangoloko et de Sidéradougou. Après avoir écouté les différentes préoccupations de ces agents et apporté des réponses, il les a félicités pour le travail qu’ils abattent dans des conditions souvent difficiles.

Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, était face à ses hommes à Niangoloko et à

Sidéradougou. En séjour dans la région du Tannounyan dans le cadre de la campagne de

distribution gratuite des Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) il a saisi l’opportunité pour rencontrer et échanger avec les personnels des centres médicaux de Niangoloko et de Sidéradougou, respectivement dans les districts sanitaires de Banfora et de Mangodara.

A Niangoloko, le samedi 12 juillet dernier, tout comme à Sidéradougou le lendemain, le chef du département de la Santé a prêté oreille attentive à ces agents avant de les féliciter pour ce qu’ils abattent comme travail. Les préoccupations des agents ont porté, entre autres, sur des questions liées à la gestion de leurs carrières, à des affectations, à des examens professionnels, aux problèmes de ressource humaine, et à l’érection de ces aires sanitaires en districts.

Le ministre, soutenu par le directeur régional de la santé, et parfois par le gouverneur de la région, a apporté des éléments de réponse à toutes les préoccupations posées par les agents. Concernant les lenteurs rencontrées dans la gestion des carrières de certains agents, il a, tout en fournissant des éléments d’explication, instruit séance tenante, les responsables chargés des questions de carrières de trouver des solutions idoines. « Je vous rassure que nous allons mettre les bouchées doubles pour vous éviter ces angoisses dues à vos carrières. Les lignes vont bouger dans les semaines à venir », a-t-il avoué.

A Sidéradougou, Robert Kargougou a dit constater la vétusté des

infrastructures sanitaires et une insuffisance d’équipements. Des insuffisances, a-t-il souligné, qui sont en passe d’être solutionnées avec le centre médical communal qui est actuellement en plein chantier de construction dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la santé. Le ministre a invité les agents à être davantage professionnels car, a-t-il dit, les populations sont exigeantes, avec juste raison.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com