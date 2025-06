RENCONTRE DU PRÉSIDENT DU FASO AVEC LES FORCES COMBATTANTES DU CENTRE-SUD

« Le Burkinabè ne négociera pas avec son ennemi…Nous ne lâcherons rien, absolument rien ! »

(Ouagadougou, 16 juin 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a rencontré les Forces combattantes de la région du Centre-Sud, le dimanche 15 juin dernier au Centre national d’entrainement commando (CNEC) à Pô, en marge de la sortie de la 24e promotion des élèves-officiers d’active de l’Académie militaire Georges-NAMOANO.

Le Président du Faso les a félicitées pour le travail abattu et encouragées à intensifier le combat. «Certes vous avez pu faire reculer l’ennemi qui avait tenté de s’implanter ici, mais je souhaite que vous continuiez à patrouiller dans ces forêts et vous assurer qu’il n’y ait pas cette velléité de retour », indique le Chef de l’État.

Comprendre le sens de l’engagement

Le Président du Faso appelle chaque soldat à une introspection et à méditer sur son engagement. Les impérialistes qui nous ont imposé cette guerre veulent nos terres sans nous, rappelle le Président du Faso. Faisant allusion au combat mené par les devanciers pour un Burkina libre, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ soutient : « Notre devoir c’est de nous battre et défendre nos terres pour les léguer à nos enfants ».

Des consignes pour le front

Il a ainsi donné des consignes et des orientations aux combattants, afin de faire d’eux des combattants plus aguerris. « Vous êtes très courageux (…), mais souvent, il y a de ces attitudes qui viennent vous causer des pertes inutiles, notamment l’utilisation du téléphone portable », insiste le Chef de l’État. Il a mis en garde contre l’utilisation du téléphone qui impacte négativement la concentration et l’état d’alerte sur le théâtre des opérations.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ appelle enfin les Forces de défense et de sécurité à être des modèles et à faire corps avec la population dans la dynamique de la cohésion sociale pour une victoire rapide.

Direction de la communication de la Présidence du Faso