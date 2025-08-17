Renforcement de la coopération Burkina Faso-OCI: deux accords signés dans le domaine humanitaire

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a présidé dans la soirée du samedi 16 août 2025, la cérémonie de signature de deux accords de subvention financière entre le Burkina Faso et le Fonds de solidarité islamique de l’Organisation de la coopération islamique ( OCI).

Ces accords de subvention financière sont respectivement, pour l’exécution du projet de soutien à l’éducation, à la santé et à l’hébergement dans les sites d’accueil des personnes déplacées internes (PDI) de la région des Kuilsé (Kaya), et la réalisation de forages d’eau au profit des déplacées internes de la même région. A la suite de la signature, l’OCI, représentée par son directeur exécutif monsieur Mohammed bin Suleiman Aba Al-Khail, a réaffirmé son soutien aux efforts considérables déployés par les autorités burkinabè pour aider les personnes vulnérables, en mobilisant les fonds nécessaires.

« Nous allons nous organiser pour obtenir le soutien nécessaire pour le Burkina Faso. Ayez l’assurance, SEM le ministre des Affaires étrangères, que vous avez désormais des alliés qui vous accompagnent dans cette épreuve temporaire. Le Burkina Faso regagnera bientôt la paix tant attendue », a-t-il affirmé, louant les initiatives prises par les autorités burkinabè que la délégation de l’OCI a observées sur le terrain. Le chef de la diplomatie burkinabè a salué cette initiative de la délégation de se rendre sur place pour rencontrer les personnes concernées, estimant que cela pourrait permettre d’apporter des solutions durables et efficaces.

Il dira également que cette mission effectuée au Burkina Faso témoigne de la solidité et de la dynamique des liens entre notre pays et l’Organisation de la coopération islamique dans divers domaines, notamment celui du développement socio-économique. SEM Karamoko Jean Marie Traoré a donc souligné la disponibilité des autorités burkinabè, pour travailler avec l’OCI en vue de renforcer cette coopération. Les montants de la subvention sont respectivement, 100 mille dollars américains pour l’exécution du projet de soutien à l’éducation, à la santé et à l’hébergement dans les sites d’accueil de personnes déplacées internes (PDI) de la région des Kuilsé (Kaya), et 44 mille dollars américains pour le projet de forages d’eau pour les déplacées internes dans la région des Kuilsé (Kaya).

DCRP/ MAECR-BE