Renforcement de la politique linguistique nationale: les membres de la commission nationale des langues outillés sur leurs missions

Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a organisé un atelier au profit des membres statuaires de la Commission

nationale des langues nationales (CNLN), vendredi 25 juillet 2025 à Ouagadougou.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique linguistique nationale, notamment la valorisation, la normalisation et la promotion des langues nationales, le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN) a tenu, vendredi 25 juillet 2025 à Ouagadougou, un atelier d’immersion à l’intention des membres statutaires de la Commission nationale des langues nationales (CNLN). Il s’est agi de les outiller sur leurs rôles et sur la mission de la CNLN.

La Secrétaire permanente de la Promotion des langues nationales (SP/PLN), par ailleurs Secrétaire exécutive de la CNLN, Dr Awa Tiendrebéogo, a indiqué que cette rencontre d’immersion répond à la nécessité de renforcer la compréhension mutuelle entre les différents organes de la CNLN. « Cet atelier est un moment d’échanges sur le rôle et les attributions de la CNLN ainsi que de chacun de ses organes », a-t-elle précisé. Après la présentation du plan d’action triennal glissant pour la promotion des langues nationales, les membres de la CNLN ont validé le programme d’activités de la Commission. La secrétaire permanente a rappelé que la CNLN est composée de trois organes à savoir le conseil d’orientation, le conseil scientifique et le secrétariat exécutif. A l’entendre, ces entités travaillent de manière complémentaire pour coordonner, superviser et orienter la mise en œuvre de la politique linguistique nationale.

Engagés pour la promotion des langues nationales

Dr Tiendrebéogo a souhaité que les participants s’approprient les outils, les textes, les mécanismes et les attentes liés au rôle de la CNLN et aux attributions des sous-commissions afin que l’institution puisse jouer efficacement son rôle de catalyseur et d’impulseur dans la mise en œuvre de la politique linguistique nationale. De ce fait, elle a encouragé les membres à contribuer activement aux travaux, à partager leurs expériences et à proposer des pistes concrètes d’opérationnalisation des sous-commissions.

Le chargé de mission du MEBAPLN, Isso Cisso, représentant le ministre, a exprimé sa

reconnaissance envers les participants pour leur engagement en faveur de la promotion des

langues nationales au Burkina Faso.

Il a exhorté les membres à se pencher surtout sur l’organisation des sous-commissions techniques, chargées de thématiques comme l’aménagement linguistique, l’alphabétisation, l’éducation multilingue, la traduction ou encore la recherche. M. Cisso a rappelé que la CNLN, crée en 2023 par décret regroupe les principaux acteurs et partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la politique linguistique nationale. Selon lui, la commission nationale des langues nationales joue un rôle important pour la dynamisation du secteur, la coordination interinstitutionnelle et la pérennisation des acquis.

Abdoulaye BALBONE

Abibata KARA

(Stagiaire)