Résilience à Falagountou: le détachement de gendarmerie forme 160 femmes en fabrication de pagnes Koko Dunda

Durant la période du 5 au 15 juillet, le détachement de Gendarmerie basé à Falagountou a combiné les armes aux outils de transmission pour partager un savoir-faire à la population locale. Dans un geste empreint d’humanité, les hommes du détachement ont initié et encadré une formation en fabrication de pagnes Koko Dunda au profit de 160 femmes ressortissantes de la commune.

Sous la houlette de deux gendarmes, cette session pratique et intensive a permis aux participantes d’apprendre les bases de la teinture traditionnelle, un savoir-faire riche de sens et de potentiel économique. Patience, précision et créativité ont été les maîtres mots de ces dix jours d’apprentissage, au rythme des gestes et des couleurs. Au-delà de la technique, c’est une vision d’autonomisation et de résilience qui s’est tissée à chaque étape de la formation. Pour les femmes de Falangountou, cette initiative représente bien plus qu’un simple atelier : c’est un pas concret vers l’indépendance financière, la valorisation de soi et la participation active au développement de la commune. En guise de reconnaissance et pour marquer symboliquement la fin de la formation, chaque participante a reçu un pagne Koko Dunda. Un tissu, certes, mais surtout un drapeau personnel d’émancipation, d’effort et d’espérance. Par cet engagement, le détachement de Falangountou prouve qu’au-delà de la défense du territoire national, les forces combattantes savent aussi défendre le tissu social. En tendant la main aux femmes, elles tissent une paix durable, faite de solidarité, de partage de savoir et de dignité retrouvée. La Gendarmerie nationale, une force humaine !

DCRP/ La Gendarmerie nationale

Legende