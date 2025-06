Résultats des examens scolaires 2025 : 45,80% de réussite au BEPC et 84,12% aux examens professionnels dans la Boucle du Mouhoun

Les résultats des examens du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), du Brevet d’études professionnelles (BEP) et du Certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) de la session de 2025 sont connus. Dans la Boucle du Mouhoun, la région a fait un taux de succès de 45,80% au BEPC. Les taux de succès au BEP et au CAP sont respectivement de 80,32% et 91,61% soit un total de 84,12.

Sur un total 14 769 candidats qui ont pris part aux compositions du BEPC, seulement 6764 ont passé avec succès l’examen, représentant un taux de réussite de 45,80%.

Le classement par province donne le Sourou en tête avec 49,96% malgré la crise sécuritaire qui frappe cette province. 1143 candidats ont composé pour le compte de cette province et 571 sont admis. Il est suivi par le Mouhoun qui vient en deuxième position. La troisième place est occupée par les Balé qui totalisent 46,93%.

Au CAP, 286 candidats ont composé. Parmi eux, 262 sont déclarés admis. Ce qui donne un taux de succès de 91,61%. Au BEP, 564 présents se sont présentés. À l’issue des proclamations, 453 candidats sont admis donnant un taux de réussite de 80,32%.

Yacouba BELEM