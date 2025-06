Royaume de Kourittenga: le Premier ministre en visite de courtoisie chez Sa Majesté Naaba Yemdé

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, ce dimanche 29 juin 2025, une visite de courtoisie à Sa Majesté Naaba Yemdé, Kourit-Yir Soaba. Dans le strict respect des us et coutumes, le chef du gouvernement s’est rendu auprès de l’autorité coutumière afin de saluer ses nobles actions au sein de la communauté et solliciter ses bénédictions pour le retour de la paix au Faso.

Au cours de l’audience, le Premier ministre a salué l’engagement constant de Sa Majesté aux côtés des autorités administratives et politiques, notamment en faveur du développement local et de l’encadrement de la jeunesse du Kourittenga. « Vous êtes un acteur clé du développement de cette province. A ce titre, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance », a-t-il souligné. Sur le plan agricole, Naaba Yemdé est reconnu comme une figure de proue dans la province du Kourittenga.

Il exploite une dizaine d’hectares, cultivant diverses spéculations, du riz , du manioc, faisant ainsi figure de modèle dans la dynamique nationale pour l’autosuffisance alimentaire. Animé par la foi et l’espérance, le Premier ministre a imploré la bénédiction divine et l’intercession des mânes des ancêtres pour une saison pluvieuse abondante, gage d’une campagne agricole réussie.

Pour sa part, Sa Majesté Naaba Yemdé, Kourit-Yir Soaba, s’est dit honoré par la démarche respectueuse du Premier ministre à son endroit et, au-delà, envers toute la communauté. Il a formulé des prières pour le succès de la mission confiée au chef du gouvernement et a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer sans relâche à la réussite des grands chantiers impulsés par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

DCRP/Primature