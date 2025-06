Royaume de Tenkodogo: le Premier ministre reçu en audience par Naaba Guigempolé

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, ce dimanche 29 juin 2025, une visite de courtoisie au Dima de Zoungrantenga, roi de Tenkodogo. Cette rencontre empreinte de solennité s’inscrit dans la dynamique du respect des us et coutumes et de la reconnaissance du rôle essentiel des autorités traditionnelles dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Accueilli avec les honneurs dus à son rang, le chef du gouvernement a tenu à exprimer toute sa gratitude à Sa Majesté Naaba Guiguempolé pour son engagement constant en faveur de la paix sociale et du vivre-ensemble. « C’est avec joie que je viens ce matin solliciter vos bénédictions et témoigner ma reconnaissance pour le travail que vous accomplissez inlassablement au service de la paix et de la cohésion sociale », a déclaré le Premier ministre. Au cours de l’audience, il a rappelé que le devenir du Burkina Faso repose sur l’engagement collectif et la responsabilité de chaque citoyen, conformément à la vision du capitaine Ibrahim Traoré. « Comme l’a souligné le président du Faso, le pays que nous voulons léguer aux générations futures dépend de la contribution de chacun. Chacun a sa partition à jouer », a-t-il affirmé, invitant l’ensemble des Burkinabè à œuvrer, chacun à son niveau, pour la construction d’une nation unie et prospère. En retour, Sa Majesté Naaba Guiguempolé, Dima de Zoungrantenga, roi de Tenkodogo, a élevé des prières et formulé des vœux de succès pour la mission du Premier ministre. « Que Dieu et les mânes des ancêtres vous accordent la santé, la sagesse, le courage et les moyens nécessaires à la réussite de votre mission », a-t-il souhaité, étendant également ses bénédictions au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré : « Que Dieu lui donne la force et la santé indispensables pour conduire le Burkina Faso vers le bonheur du peuple burkinabè ». Cette visite de courtoisie traduit l’attachement du chef du gouvernement à la préservation des valeurs traditionnelles et à la reconnaissance du rôle central des autorités coutumières dans la recherche de la paix et du développement durable du pays.

DCRP/Primature