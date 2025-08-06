RTB  Guiriko  ( ex-Hauts-Bassins): une nouvelle clôture, des reconnaissances au donateur

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a réceptionné, le 6 Août 2025, à Bobo-Dioulasso, la nouvelle clôture de la RTB Guiriko ( ex-Hauts-Bassins) gracieusement construite par un entrepreneur burkinabè. Les responsables du département de la communication et de la chaine nationale ont traduit leur reconnaissance aux bonnes volontés pour leurs différents soutiens.

La RTB Guiriko ( ex-Hauts-Bassins) dispose désormais d’une nouvelle clôture. C’est une clôture renforcée avec des poteaux en forme trapézoïdal ancrés sur des semelles isolées en béton armé, avec des chainages intermédiaires en béton armé et d’un couronnement en béton armé. Elle est dotée d’une guérite avec plancher haut en dalle, d’une boutique RTB pour les ventes, un portique à l’entrée, des enseignes lumineuses et de barbelés de sécurité. En plus de la clôture, les alentours ont été pavés, des espaces verts aménagés et les caniveaux périphériques curés. C’est une bonne volonté qui a offert gracieusement ces infrastructures à la RTB Guiriko ( ex-Hauts-Bassins) , suite aux inondations qu’elle a connues en juin 2024 et qui avaient causé de nombreux dégâts. Il s’agit du directeur général de l’Africaine du génie civil et de l’industrie (AGCI), Cheick Bérenger Ouattara. Fils d’un ancien agent de la RTB et ancien animateur à radio arc-en-ciel, le donateur dit avoir ainsi répondu à l’appel du chef de l’Etat, celui de compter sur nous-mêmes. « Nous sommes convaincus qu’aucun développement durable ne saurait se faire sans l’engagement des acteurs nationaux, en ce sens que nul ne viendra bâtir le Burkina Faso à notre place », a dit M. Ouattara. La RTB Guiriko ( ex-Hauts-Bassins) a organisé le 6 août 2025 une cérémonie pour non seulement réceptionner l’ouvrage, mais également témoigner sa reconnaissance à Cheick Ouattara et à l’ensemble des bonnes volontés qui ont soutenu la télévision de proximité dans ces moments douloureux. A l’occasion, le directeur général de la RTB, Galip Somé, a loué le sacrifice du donateur et s’engage à entretenir l’ouvrage afin de permettre aux agents d’accomplir leur mission avec sérénité.

Un appel à soutenir les médias

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a également témoigné sa reconnaissance à Cheick Ouattara dont le geste, a-t-il relevé, mérite la reconnaissance du gouvernement, du peuple burkinabè et des populations de la région du Guiriko. « Le geste que vous venez de poser est l’exemple type de patriotisme que le président du Faso, Son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, appelle de tous ses vœux. Vous venez ainsi d’inscrire votre nom en lettres d’or sur la liste de ses valeureux Burkinabè, fiers, dignes et engagés pour la construction de leur pays. Vous pouvez être fier de l’acte que vous venez de poser, être fier d’avoir été utile à notre pays et à ce peuple qui n’aspire qu’à un mieux-être », a souligné Gilbert Ouédraogo. Pour le ministre, la clôture est le symbole de la solidarité, de la responsabilité collective et de la foi du peuple burkinabé dans le rôle des médias et de la RTB en matière de lutte contre le terrorisme, de la promotion du vivre-ensemble et de la cohésion sociale pour la souveraineté, l’indépendance et la stabilité de notre pays. Il a félicité les agents de la RTB Guiriko ( ex-Hauts-Bassins) pour leur conscience professionnelle, leur solidarité et leur patriotisme. Il les a rassurés que son département sera à leur coté afin que la chaine nationale contribue au mieux au rayonnement du pays à l’international. Pour ce faire, le ministère de la Communication, a-t-il laissé entendre, a engagé des démarches pour équiper la chaine de proximité. D’ores et déjà, le département a mis à la disposition de la RTB une trentaine de véhicules dont trois à la chaine locale et du matériel technique. Une partie de ce matériel technique et roulant a été remise au cours de la cérémonie. Aussi en vue d’améliorer les conditions de travail des agents et répondre durablement aux conséquences des changements climatiques, des réflexions seront menées en vue de délocaliser les studios de la RTB Guiriko ( ex-Hauts-Bassins) sur le site du centre émetteur de Sarfalao. Le ministre a appelé les populations à soutenir les médias. « C’est ainsi que nous pourrons ensemble bâtir des médias solides et en phase avec la vision du président du Faso pour un Burkina souverain, libre et prospère », a martelé Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Adaman DRABO