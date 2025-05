Safer internet day : la ministre Aminata Zerbo appelle à une utilisation saine du numérique  

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a lancé, le 22 mai 2025, à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est, la troisième édition de Safer internet day.

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Animata Zerbo/Sabané, a appelé à une utilisation responsable et saine de l’écosystème numérique. Cette exhortation a été faite, le jeudi 22 mai 2025, à Tenkodogo, à l’occasion de la IIIe édition de Safer internet day( journée pour un internet plus sûr). Pour la ministre Zerbo, cette journée se veut un cadre d’échanges, de formation et de sensibilisation à l’endroit des jeunes afin qu’ils utilisent de façon saine et responsable l’internet et les réseaux sociaux. Car, a-t-elle expliqué, l’intelligence bouscule les certitudes et les habitudes. Elle a indiqué que les technologies restent une opportunité pour les jeunes, les entreprises et pour le développement socio-économique du pays. Toutefois, elle a insisté sur la nécessité de ne pas occulter les menaces liées à l’utilisation de cette technologie. C’est pourquoi, la cheffe du département de l’économie numérique a déclaré qu’il est important d’outiller les jeunes afin qu’ils évitent les pièges, manipulations faux ou violents contenus qui inondent les réseaux sociaux.

Plusieurs communications portant sur « les fondements de l’intelligence artificielle : son fonctionnement, ses usages et ses limites » ; « l’intelligence artificielle au service de l’éducation : opportunités et défis », « cybercriminalité en milieu scolaire ; prévenir les risques liés à l’IA » sont prévues au cours de cette journée.

K.A.K