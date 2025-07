Secteur bancaire: Vista Group Holding rachète la Société générale Burkina Faso

Vista Group Holding a animé une conférence de presse, lundi 30 juin 2025, à Ouagadougou, pour annoncer la finalisation de l’acquisition des actifs de la Société générale Burkina Faso (SGBF), mais aussi donner des précisions sur leurs ambitions.

Vista Group Holding veut renforcer de manière significative sa présence sur le marché burkinabè, aux côtés de ses deux autres entités déjà actives dans le pays : Vista Bank Burkina, implantée depuis 2021 et Vista Assurances Burkina, récemment lancée. C’est dans cette optique qu’il a conclu, le 30 juin 2025, une convention de rachat des actifs de la Société générale Burkina Faso (SGBF). Le même jour, dans l’après-midi, Vista Group Holding a tenu une conférence de presse, au siège de la SGBF à Ouagadougou, pour non seulement annoncer la finalisation de cette acquisition, mais aussi donner des éclaircissements sur leur plan de développement. D’emblée, le directeur général de Vista Group Holding, Yao Kouassi, a exprimé sa reconnaissance à la SGBF, pour la qualité des échanges et du partenariat qui ont permis de conclure cette opération stratégique, dans un esprit de responsabilité mutuelle, de respect et de coopération constructive.

« Avec l’arrivée de Vista Assurances et l’intégration de cette nouvelle banque, la SGBF, nous construisons un écosystème financier complet, capable d’accompagner chaque client et chaque entreprise vers une croissance durable. Vista se positionne désormais parmi les tous premiers groupes financiers du pays, en termes de réseau de distribution, de richesses et offres de services », a-t-il affirmé.

M.Kouassi a soutenu que cette acquisition de la SGBF s’inscrit dans la stratégie panafricaine de Vista Group Holding, qui vise à étendre ses activités à 25 pays dans les prochaines années, avec pour ambition de promouvoir l’inclusion financière et de soutenir le développement économique partout où il opère.

Il a, en outre, indiqué que Vista a établi des partenariats avec plusieurs établissements financiers internationaux afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance dans le secteur des Petites et moyennes entreprises (PME), à travers le leasing, l’affacturage, la mésofinance, les services bancaires aux femmes.

« Vista Group Holding propose une gamme complète de produits et services financiers, tels que les comptes, les paiements, l’épargne, le crédit, l’assurance et les solutions sur mesure pour les particuliers, les grandes entreprises et les Etats », a-t-il précisé.

Couvrir la zone UEMOA

Et d’ajouter qu’en déployant leur vision panafricaine, fondée sur la proximité, la digitalisation, l’efficacité et la confiance, ils seront en mesure d’offrir à la clientèle des solutions innovantes, inclusives et adaptées aux réalités locales.

Revenant sur leurs ambitions à long et moyen termes, le DG Kouassi, a avancé que le groupe travaille à couvrir les huit pays de la zone UEMOA. Très prochainement, a-t-il poursuivi, « nous allons nous intéresser aux marchés de l’Afrique centrale, de l’Afrique australe et l’Afrique de l’Est. Nous sommes déjà présents en Guinée, en Sierra Leone, en Gambie et au Mozambique », a-t-il relevé.

« La croissance organique et croissance externe sont les deux leviers sur lesquels nous nous appuyons pour assurer le développement du groupe afin d’atteindre nos objectifs. Si nous avons des opportunités d’acquérir des actifs viables pour les transformer, nous n’hésiterons pas, car cela nous permet de gagner du temps », a-t-il lancé. En plus des rachats, M. Kouassi a notifié que le Groupe Vista crée ses propres banques et compagnies d’assurances. En témoignent notamment la présence des succursales de Vista Burkina en France et au Moyen Orient. « Bientôt, nous en aurons d’autres en Côte d’Ivoire et au Sénégal », a-t-il assuré.

Sur des préoccupations relatives au devenir du personnel et au maintien de l’identité de la SGBF, Yao Kouassi s’est voulu rassurant. D’après lui, pour l’instant rien ne change dans l’activité de la SGBF. « Notre plan de développement nécessite des ressources humaines de qualité, bien formées. Nous entendons capitaliser les compétences des collaborateurs de la Société Générale Burkina Faso », a-t-il confié, précisant qu’ils œuvrent à fusionner les deux banques pour aboutir au nouveau Vista Bank du Burkina Faso. Ce qui, selon lui, permet à leur banque d’occuper la deuxième place dans le pays. « En tant que leader, notre rôle, c’est d’être premier et nous y travaillons », a-t-il promis.

Adama SAWADOGO

Jémima LANKOANDE

(Stagiaire)