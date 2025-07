Sécurisation du territoire malien : les FAMa neutralisent des leaders terroristes de rang international

L’Etat-major général des Armées malien a annoncé, le mardi 29 juillet 2025, la neutralisation de leaders terroristes de rang international.

Dans un communiqué datant de ce mardi 29 juillet, l’Etat-major général des Armées du Mali informe l’opinion nationale et internationale que, le 16 juillet 2025, les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené une opération de précision dans le Nord de Kidal, visant d’importants chefs d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI).

Selon la hiérarchie militaire, ces leaders terroristes, de rang international, étaient directement responsables de la planification et la coordination des actions du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) sur le territoire national et dans le Sahel. Elle souligne que la précision des renseignements obtenus ainsi que le professionnalisme des FAMa ont contribué à la réussite des opérations. L’Etat-major général des Armées rassure que les FAMa ne ménageront aucun effort pour le retour de la paix au Mali et dans le Sahel.

L’Essor/Mali