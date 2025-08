Sécurité pénitentiaire: 388 éléments en renfort

L’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire a effectué, le 1er août 2025 à Ziniaré, la sortie officielle de sa 10e promotion des élèves stagiaires sur le thème : « Adaptabilité de la formation professionnelle face aux défis de la reconquête du territoire ». Au total, 388 éléments ont été jugés aptes à recevoir leurs épaulettes.

Après 24 mois de dur labeur, 5 inspecteurs, 10 contrôleurs et 373 assistants sont désormais aptes à servir l’institution judiciaire. Ils l’ont démontré par des actes de stimulation lors de la cérémonie officielle de sortie qui a lieu, le 1er août 2025, à Ziniaré et présidée par le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, et parrainée par le ministre de l’Economie et des Finances, AboubaKar Nacanabo, représenté par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro.

La sortie officielle de la 10e promotion était placée sur le thème : « Adaptabilité de la formation professionnelle face aux défis de la reconquête du territoire ». Ladite promotion a pris pour nom de baptême : « Julienne Tiendrebéogo », pour rendre hommage l’inspectrice de sécurité pénitentiaire Tindrebéogo Julienne décédée, le 16 avril 2024. Le président de la cérémonie le ministre chargé de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a appelé, la 10e promotion de cette cuvée, à plus de vigilance dans les maisons de détention. « La prison devient un espace stratégique exposé aux tentatives d’infiltration, d’évasion et de radicalisation.

Le personnel pénitentiaire doit être préparé à ces nouveaux défis dans sa posture professionnelle et dans sa capacité d’analyse, de réaction et d’anticipation », a-t-il dit. « Je vous invite à incarner à chaque instant de votre carrière professionnelle, les valeurs qui font de cette mission la justice, la dignité, la fermeté, l’humanité et la loyauté envers la Nation. Dans vos interventions, soyez vigilants sans être brutal, humain sans être faible, ferme sans être excessif. Faites de l’éthique votre boussole. Soyez fiers de l’uniforme que vous portez, portez-le avec honneur, dévouement et loyauté », a conseillé, Edasso Rodrique Bayala.

100% d’admis Selon le Directeur général (DG) de l’école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, Abdoulaye Sidibé, la 10e promotion a eu un taux de réussite de 100%. La meilleure moyenne est de 16,78/20 et la plus faible est de 13,48/20. « Ainsi, ils sont désormais appelés à mettre avec loyauté leurs compétences au service de la Nation toute entière », a-t-il ajouté. « Nous avons appris des connaissances théorique et pratique que nous sommes appelés à mettre en œuvre dans l’exercice de nos fonctions », a affirmé, le délégué général de la promotion, Aboubacar Soma.

Pour lui, les défis auxquels le Burkina est confronté sont énormes certes, mais c’est une fierté d’appartenir à la grande famille de la garde de sécurité pénitentiaire. Et pour cela, chacun de nous doit travailler pour remplir les missions qui lui sont assignées. Pour le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, représentant le parrain, la manière dont une Nation traite celles et ceux qu’elle prive de liberté en dit long sur sa maturité, sa justice et son humanité. Il a exhorté ses filleuls à être désormais les gardiens de cette frontière fragile entre la loi et la transgression, entre la sanction et la réinsertion, entre l’ordre et le chaos.

Hubert BADO