SÉJOUR DU CHEF DE L’ÉTAT DANS LE CENTRE-SUD : Accueil triomphal du Chef de l’État à Manga

(Manga, le 14 juin 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est arrivé ce samedi en fin de matinée à Manga, Chef-lieu de la région du Centre-Sud.

Il a été accueilli par le gouverneur de la région Mme Massadalo Yvette NACOULMA/SANOU, les autorités coutumières et religieuses, et surtout une population sortie massivement pour manifester sa joie et son adhésion à la vision du Chef de l’État.

« Votre présence illumine notre région », « Pour notre souveraineté aucun sacrifice n’est de trop », tels sont les slogans qu’on pouvait lire sur les pancartes brandies par la population au passage du Chef de l’État.

Dans la commune rurale de Guiba, c’était la même ferveur et le même enthousiasme qui ont été manifestés par la population.

Le séjour du Chef de l’État dans la région du Centre-Sud se poursuit. Prochaines étapes: les échanges directs avec les forces vives de la région et la cérémonie officielle de sortie de la 24e promotion des élèves-officiers d’active de l’Académie militaire Georges-NAMOANO.

Direction de la communication de la Présidence du Faso