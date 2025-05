Semaine des caisses populaires : une collecte de sang pour marquer l’évènement

La Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB) a organisé une séance de collecte de sang, mercredi 28 mai 2025, sise à l’agence de la caisse populaire de Dassasgho à Ouagadougou.

La Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB), en plus des activités d’ordre économique, mène des œuvres caritatives. En marge de la 20e édition de la semaine des caisses populaires, la tradition s’est perpétuée à travers une séance de collecte de sang organisée, mercredi 28 mai 2025, à l’agence de la caisse populaire de Dassasgho à Ouagadougou. Selon la Directrice générale (DG) de la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB), Azaratou Sondo, l’objectif est d’apporter une contribution aux centres de santé afin qu’ils puissent prendre en charge les personnes qui ont besoin du sang. « C’est un geste bénévole qui sauve des vies. Cette année encore nous avons mobilisé les travailleurs, nos membres, …pour recueillir un nombre élevé de poches qui pourraient contribuer à aider les personnes qui en ont besoin », a indiqué M. Sondo. La patronne de l’institution financière a expliqué qu’au-delà des activités d’octroi de crédits, d’épargne etc., le FCBP a une mission sociale. Et ce volet, a-t-elle poursuivi, oblige la structure à mener des œuvres caritatives pour les communautés.

« Nous souhaitions, à travers ce geste, participer à cette chaine de solidarité qui est le fondement de notre institution », a-t-elle confié.

Un réconfort

La directrice générale a salué l’engouement autour de cette action importante au bien-être des malades. « Il y a de l’affluence et cela me réconforte en tant que première responsable de la structure, parce que les gens sont sensibles à cette initiative qui sauve des vies », s’est-elle réjouie. Elle a, par ailleurs, remercié le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et l’association « SOS sang » pour ce partenariat d’environ une vingtaine d’années. Le président de l’association « SOS sang », Jean Bosco Zoundi a félicité, à son tour, la FCPB pour cette idée d’accompagner le CNTS dans sa quête de sang. Il a fait savoir que pour cette séance il est prévu de collecter une centaine de poches de sang. M. Zoundi a notifié qu’avec la saison pluvieuse qui s’annonce il faut conjuguer des efforts en vue de pallier le manque de sang dans les hôpitaux. Les donneurs du liquide précieux, à l’image de Salif Dèmé, ont exprimé leur joie de pouvoir sauver des vies à travers ce geste. « Donner son sang, c’est vivre utilement dans sa société », a insisté M. Dèmé. Ivette Yarbanga a aussi décidé de venir donner son sang dans le but d’aider ceux qui sont dans le besoin. Quant à Romain Tougma, il s’est réjoui en outre d’avoir donné son sang tout en invitant les autres à faire de même au regard de l’importance de l’acte.

Aly SAWADOGO