Semaine nationale de l’information et de l’orientation post-bac: plus de 15 000 visiteurs attendus

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a lancé officiellement la Xe édition de la Semaine nationale de l’information et de l’orientation (SIO) post-bac, mardi 15 juillet 2025, à Ouagadougou.

Du 14 au 19 juillet 2025, le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou

(SIAO) accueille la Xe édition de la Semaine nationale de l’information et de l’orientation post-bac (SIO). Organisée par la Direction générale du conseil à l’orientation universitaire

et des bourses (DGCOB) de concert avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la SIO vise à informer les nouveaux et anciens bacheliers sur les choix de filières.

L’édition 2025 a été lancée par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur,

Adjima Thiombiano. Cette année, le thème de la SIO porte sur : « Initiatives présidentielles pour une éducation de qualité pour tous : Repenser l’orientation universitaire pour une

employabilité durable ».

La présidente du comité d’organisation de l’évènement, Kuilpoko Marie Laure

Sougoti, a confié que l’édition 2025 de la SIO a enregistré 85 universités dont

10 universités publiques, 71 privées, et 4 universités étrangères qui vont durant

une semaine présenter leurs offres de formation et opportunités aux étudiants.

Elle a ajouté que plus de 15 000 visiteurs sont attendus pour des conférences, des communications, des entretiens avec des conseillers d’orientation et des expositions.

Le ministre Thiombiano a signifié que la semaine nationale d’orientation et d’information post-bac est une session qui se veut être un carrefour des informations

justes et vraies en matière d’orientation et de conseils sur les choix des filières.

« Notre rôle véritable est de renseigner les bacheliers de toutes les informations dont ils ont besoin. Mais, leur donner aussi toutes les exigences que requièrent les différentes offres de formation afin que le bachelier et ses parents puissent opérer un choix suffisamment raisonnable », a-t-il poursuivi.

Laisser les intéressés faire leur choix

Adjima Thiombiano a souligné que la SIO intervient dans un contexte où,

il y a un arrimage entre l’enseignement supérieur et la formation professionnelle

et technique. Pour lui, il est judicieux que les bacheliers soient informés que l’université n’est pas seulement la seule voie de succès. « Selon leur ambition, les bacheliers peuvent également s’orienter vers les centres ou instituts de formation professionnelle et technique », a-t-il révélé. Le ministre chargé de l’Enseignement supérieur a précisé que les universités et centres universitaires de chaque région ont été instruits d’organiser des semaines d’informations et d’orientation post- bac au profit des bacheliers qui y sont. Adjima Thiombiano a exhorté les parents des bacheliers à les accompagner dans leurs choix de filière.

« Que l’enfant et ses parents aillent à la source de l’information. Mais, il ne faut pas que cela aboutisse à une sorte de force pour obliger l’apprenant à faire ce que vous voulez. Vous pouvez les conseiller tout comme nous les conseillons mais le dernier choix

doit leur revenir », a-t-il insisté. Aux parents qui envoient leurs enfants à l’extérieur

pour les études, le ministre les a rassurés qu’avec les réformes actuelles engagées

sur le plan de la gouvernance académique, les institutions d’enseignement supérieur et de recherche sont susceptibles de garantir une formation de qualité pour tous. Le parrain de l’édition, l’ancien ministre chargé de l’Enseignement supérieur, Pr Filiga Michel

Sawadogo, par ailleurs commissaire à l’UEMOA a félicité l’ensemble des bacheliers et leur a

prodigué quelques conseils.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE