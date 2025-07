Services de contrôle et d’inspection du travail: un projet de guide méthodologique en cours de validation

La direction générale du travail a organisé un atelier de validation du projet de guide méthodologique à l’usage des inspecteurs et contrôleurs du travail, lundi 28 juillet 2025, à Ouagadougou.

Le gouvernement veut améliorer l’efficacité et l’efficience des services de contrôle et d’inspection du travail. Dans le cadre de ce processus, un nouveau guide méthodologique a été élaboré pour améliorer les performances du personnel dans l’accomplissement de leurs missions. Ainsi, il se tient un atelier de validation de trois jours, du projet de guide, ouvert lundi 28 juillet 2025, à Ouagadougou. La directrice générale du travail, Bankpal Songtaa Stella Sylviane Zoungrana, a indiqué que les pratiques des services d’inspection du travail ont connu d’innombrables évolutions au fil du temps.

Pour elle, cette évolution permanente du monde du travail nécessite une relecture du guide pour sa mise en phase avec les différentes mutations dans l’optique de rendre la prestation plus performante. C’est pourquoi, a-t-elle confié, le présent atelier de validation du projet de guide, va permettre au personnel des services d’inspection du travail de disposer d’un socle méthodologique commun, avec des démarches harmonisées. Convaincue que cette session sera riche en échanges, Mme Zoungrana a invité les acteurs à une participation effective aux travaux. « Je vous exhorte à mener des échanges francs, à examiner minutieusement et sans complaisance le projet de guide méthodologique à l’usage des inspecteurs et contrôleurs du travail », a-t-elle lancé.

Des innovations prévues

La direction générale du travail a entrepris des innovations en cohésion avec chacune des missions des services des inspecteurs et des contrôleurs, a rappelé Mme Zoungrana. Comme exemple, elle a cité la prise en compte des préoccupations des travailleurs et des employés dans la mission de conciliation, ainsi que la délivrance de conseils pour guider les travailleurs sur le terrain. « Au niveau du contrôle, les inspecteurs seront dotés d’un pouvoir qui leur permettra de suspendre une entreprise », a poursuivi le directeur des études et de la règlementation du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Jean Marie Ki.

« Le projet de guide méthodologique recense également les démarches d’harmonisation des pratiques d’inspection du travail sur les avis techniques sollicités par les partenaires sociaux », a-t-il soutenu.

Jean Marie Ki a signifié qu’il va s’agir lors de cette session de relire ledit guide, en vue de l’harmoniser et de l’adapter au contexte pour une meilleure intervention des services dans l’accomplissement de leurs tâches. Il a assuré que des mécanismes d’évaluation ont été mis en place pour mesurer l’efficacité du guide après validation. « Les rapports annuels sur les services d’inspection du travail permettront de saisir les actions entreprises par les inspecteurs, de relever les insuffisances et les manquements », a-t-il renchéri. La direction générale du travail a entamé en 2024, un processus de relecture du guide méthodologique au profit des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Boukary BONKOUNGOU

Lydia Esther BILLA

(Stagiaire)