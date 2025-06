Sortie de promotion à l’Académie militaire Georges-NAMOANO de Pô: « Un officier doit être un soldat professionnel, un homme engagé et concentré », dixit le Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé hier samedi, 15 juin 2025, la cérémonie de sortie officielle de la 24e promotion des élèves-officiers d’active de l’Académie militaire Georges-NAMOANO de Pô (AMGN).

Cette 24e cuvée de l’AMGN est forte de 135 élèves officiers d’active de 11 pays dont le Burkina Faso avec 110 stagiaires et 25 des pays amis que sont le Bénin, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Djibouti, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Cette promotion a été baptisée promotion « Capitaine-ZOUMA-Maxime » par le Chef de l’État et avec pour parrain le Général de Brigade Vinta SOME. « Le fait de donner le nom d’un officier tombé au front est un message fort envoyé à ces jeunes officiers (…). C’est le début d’une mission, une mission que la Nation leur a confiée en les faisant officiers, et leur mission c’est désormais combattre pour libérer le pays et venger tous ces officiers qui ont mené le combat jusqu’au sacrifice suprême sur le champ de bataille », soutient le Chef de l’État.

Selon le délégué de promotion, ZOUNDI Marc Victorien, ils ont reçu « une formation pointue, diversifiée et orientée vers les défis du moment ». Durant leur passage à l’AMGN, les désormais sous-lieutenants des Forces armées ont acquis des compétences en engins explosifs improvisés, en emplois tactiques, en combats motorisés, en renseignements opérationnels.

Le Chef de l’État a invité chacun des nouveaux officiers à « être un soldat professionnel, un homme engagé et concentré et à s’adapter en permanence à la menace ».

A l’occasion de cette cérémonie solennelle, il a été annoncé la construction en cours d’une nouvelle Académie grâce à l’engagement du Président du Faso.

Direction de la communication de la Présidence du Faso