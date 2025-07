SPONG: un jubilé d’or au service du développement économique

Le Secrétariat permanant des organisations non-gouvernementales (SPONG) a tenu une assemblée générale ordinaire, le jeudi 24 juillet 2025, à Ouagadougou sur le thème « 50 ans d’engagement : promouvoir la diversité et les solutions endogènes pour un développement durable inclusif ».

Acteur majeur du développement socio-économique au Burkina Faso, le Secrétariat permanant des organisations non-gouvernementales (SPONG) célèbre ses 50 ans d’existence. A cet effet, il a organisé une assemblée générale marquant son jubilé d’or, le jeudi 24 juillet 2025, à Ouagadougou sur le thème « 50 ans d’engagement : promouvoir la diversité et les solutions endogènes pour un développement durable inclusif ». Pour son président du conseil d’administration, Abdoulaye Ouédraogo, le SPONG, depuis 1975 a su s’imposer comme un acteur incontournable du développement au Burkina Faso. Il a porté la voix des ONG et associations, mais surtout, il a contribué à améliorer les politiques publiques, renforcer la recevabilité et défendre la cause des communautés vulnérables. « En un demi-siècle, notre plateforme a su incarner une société civile plurielle, enracinée dans les réalités locales, tout en étant ouverte sur le monde », a-t-il souligné. Selon M. Ouédraogo, promouvoir la diversité, c’est reconnaître la richesse des différences, celles des acteurs, des approches, des cultures et des territoires. « C’est aussi refuser l’uniformisation et donner voix aux femmes, aux jeunes, aux personnes vivant avec un handicap, aux communautés rurales, à celles et ceux que l’on entend rarement », a-t-il soutenu.

Les efforts reconnus

Le chargé de missions au ministère de l’Economie et des Finances, Eric Zouré, a salué le SPONG pour son leadership. Pour lui, 50 ans d’existence traduisent l’âge de la maturité. Il a aussi confié que le SPONG promeut la diversité et les solutions endogènes pour un développement durable et inclusif. « Cela va en droite ligne avec la vision du gouvernement en matière de développement » a-t-il relevé. Puis d’inviter les organisations non-gouvernementales à s’aligner sur les priorités du gouvernement, en respectant les choix souverains du Burkina Faso en matière de développement. Eric Zouré a par ailleurs, relevé des chiffres en termes de contribution du SPONG. « En 2022 c’est environ 215 milliards F CFA de contribution du SPONG pour le développement du Burkina Faso. En termes de mobilisation des recettes fiscales, en 2024, ce sont 6,79 milliards FCFA que les membres du SPONG ont payé à l’Etat », a précisé le représentant du ministère en charge des finances.

Emmanuel BICABA