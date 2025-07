Stade du 4-Août: Réouverture le 4 août prochain

En prélude à la réouverture du stade du 4-Août prévue pour le 4 août prochain, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a organisé, dans la matinée d’hier 16 juillet 2025, une visite guidée au profit de la presse.

Après quatre années, le stade du 4-Août rouvrira ses portes le 4 août prochain. En prélude à cette réouverture, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a organisé, dans la matinée d’hier 16 juillet 2025, une visite guidée au profit de la presse. Celle-ci a permis aux journalistes de toucher du doigt les réalités après l’homologation le 1er juillet 2025 de l’infrastructure par la CAF. Désormais, le plus grand stade du Burkina dispose de 30 000 places assises. Pour des questions de sécurité, la cuvette ne disposera que de 25 000 places pour la cérémonie d’ouverture.

La pelouse au gazon naturel de type bermuda (cynodon) et paspalum (variétés qui résistent au climat sec) est prête pour accueillir les matchs. Elle dispose d’un arrosage automatisé. Tout autour de la pelouse, il y aura des écrans périmétriques. Inscrits dans les recommandations de la CAF, les projecteurs du stade du 4-Août passent de 1 200 à 1 800 lux. La tribune de presse à une capacité de 129 places avec port USB. Aussi, les commentateurs TV ont 6 cabines de retransmission.

En plus de la salle de conférence, les hommes et femmes de médias disposent d’une salle de presse avec toutes les commodités qui siéent. Tout le stade du 4-Août dispose désormais d’une connexion wifi. Pour des questions de sécurité, 140 caméras de surveillance ont été installées. Le 4 août, c’est désormais 2 salons VVIP et un salon VIP. A l’extérieur de la cuvette, nous avons un terrain d’entrainement à pelouse synthétique, deux plateaux de basket-ball, un de handball, deux de tennis qui peuvent également servir au volley-ball et 5 infirmeries.

Ollo Aimé Césaire HIEN